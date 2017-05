ATE Jujuy anunció paro para mañana miércoles

Jujuy al día® – A través de un comunicado de prensa, ATE Jujuy convocó a los trabajadores estatales de todos los sectores a un paro de 24 hs. para el miércoles 24 de mayo con concentración a las 7:00 hs. en la sede del sindicato, sito en Alvear 1116.

Según indicaron, el principal reclamo tiene que ver con el pase a planta permanente de los contratados (con expediente, ex transitoria, ex reordenamiento, ex jornalizados). Además exigen desprecarización laboral y reincorporación inmediata de los despedidos.

A su vez solicitan reaperturas de paritarias, y la devolución de los descuentos por días de huelga. También el reclamo será para que se termine con la criminalización y judicialización de la protesta social.

Por último piden el 82% móvil para las jubilaciones de todos los trabajadores estatales.