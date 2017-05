Preocupación por femicidios en Jujuy: “4 de los 6 casos fueron en San Pedro”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Soledad Sapag, secretaria de Paridad de Género, se refirió al preocupante flagelo de los femicidios en Jujuy, resaltando que más de la mitad de los casos que van en este año quedaron circunscriptos a una localidad, San Pedro de Jujuy, donde existen muchos servicios para la prevención y atención de víctimas de violencia de género.

Al respecto, Soledad Sapag manifestó en una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA® que “son cifras escalofriantes, esto está pasando a nivel nacional y no tiene que ver con que estemos primeros o no en el ranking, y no estamos primeros, pero no es eso lo que importa porque nosotros no queremos que ni una persona más muera por ser mujer, porque fue víctima de un femicida, no queremos que esto pase”.

“Debemos entender que estos son cambios culturales y cambios sociales que hasta que las personas no entendamos que la manera de relacionarnos y resolver los conflictos no es a través de la violencia, que las mujeres no somos objetos que podemos poner o sacar, o matar, pero estos cambios llevarán más tiempo de lo que quisiera la sociedad”.

Agregó “lo importante es poder trabajar en forma aunada, y que el compromiso sea de todas las personas, no tiene que ver solo con el compromiso de las instituciones públicas, de la justicia, de esta Secretaria, de la Policía, tiene que ver con el compromiso de toda la comunidad para que esta situación pueda cambiar”.

Sapag resaltó “4 de los 6 casos del año de la provincia fueron en San Pedro, pero es una comunidad donde hay muchos servicios, ONGs que trabajan hace muchos años en prevención, asociaciones de la sociedad civil que trabajan en prevención, desde la Secretaría de Paridad de Género se trabaja en prevención y tenemos un centro de atención”.

“Hay muchas instituciones, sin embargo este flagelo sigue azotando a San Pedro por eso tenemos que entender que debemos comprometernos todos para que esto pueda cambiar, para que los ciudadanos podamos tener una vida distinta, que podamos resolver nuestros conflictos de otra manera y no a través de la violencia, mucho menos de llegar a los extremos que se llegaron en todo nuestro país”.

En este sentido, JUJUY AL DÍA® consultó a la titular de la Secretaria de Paridad de Género, si estas cifras, en especial las de San Pedro de Jujuy, hacen que eleven el nivel de alerta en toda la provincia. Soledad Sapag expresó “tenemos un gran número de consultas por el tema de violencia, cada vez más, y entendemos que es la mejor forma de prevenir para que esto no llegue al extremo de la violencia que es el femicidio”.

“Podemos mejorar la situación de las personas, las mujeres pueden salir de la situación de violencia y para esto el abordaje es integral pero lleva todo un proceso”.

Recalcó que “debe ser un compromiso de todas las personas que vivimos en Jujuy para que podamos cambiar esta situación y no tengamos más femicidios y las que personas tengan situaciones de violencia puedan acceder a estos servicios para poder salir de estas”.