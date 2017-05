Isidoro Cruz: “sigo sosteniendo que las cárceles no resuelven los temas, la inseguridad es una cuestión social”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Juez de Control N° 4, Isidoro Cruz, se refirió a la aplicación del instituto de las prisiones preventiva en Jujuy, luego de las visita realizada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.

Señaló que las políticas criminales se dictan en distintos momentos y realidades, y que por múltiples hechos de inseguridad se agudizaron tras las opiniones acerca de la “puerta giratoria” en la justicia. Además, en la actualidad, los delitos propios de la inseguridad continúan pero se ha sumado la corrupción lo que dificulta la tarea de la justicia la que debe agudizar sus criterios a la hora de actuar.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, el Juez Isidoro Cruz expresó “desde luego la ONU maneja estándares, principios, a nivel mundial que cada Estado debiera ajustarse pero es muy difícil tener un estándar adecuado a los principios cuando sabemos que el principio es la libertad. Entonces ¿cuál es el criterio que debe aplicarse? Se acordarán del caso Blumberg, ahí se hablaba de la ‘puerta giratoria’, que entraban y salían los delincuentes y se agudizó el criterio respecto a la libertad y en Europa también hacían este análisis en cuanto a la prisión preventiva”.

“Es muy difícil llegar a un término medio, depende que cada Estado fije en su momento una política criminal, si hay tantas detenciones, secuestros, hechos de inseguridad, los juez somos personas que estamos en contacto con las realidades y si vemos que la puerta es giratoria no le hace bien a la sociedad, si están bien los derechos individuales, los derechos de la sociedad también los debe contemplar el Juez y hay momentos que debemos agudizar el criterio”.

Agregó diciendo que “lo que más hemos conocido en Jujuy y el país es la inseguridad, y de lo que se habla de un tiempo a esta parte es de corrupción, entonces es difícil hacer justicia en la corrupción porque hay personajes importantes de la política, del empresariado, y es como que la justicia aplica más reglas para luchar contra la corrupción”.

“A su vez el Grupo que pertenece a Naciones Unidas, nos da recomendaciones a nivel mundial, la ONU lucha contra la corrupción y nos dicta pautas para que controlemos cada sistema democrático para que no se deteriore por la corrupción, para que controlemos a los funcionarios y al erario público con el rigor que necesita cada Estado”.

El juez jujeño señaló “es muy difícil administrar justicia de la forma que la ONU requiere, entonces hablar de la prisión preventiva cumple con los estándares internacionales, uno lo ve equilibrado, ya estamos implementando el sistema de dispositivo de seguridad electrónico y cuantas veces tenemos un expediente acá para ver y buscando la forma de no aplicar la prisión preventiva y en muchos casos son delitos graves, pero no es por la gravedad del hecho en sí mismo sino por la peligrosidad procesal y tiene una serie de requisitos. Es más, se habla de indicios vehementes y en el país hay muchos fallos de la Corte Suprema que nos marcan el rumbo”.

“Pero además está el análisis de un Juez, la independencia del Juez, el hacer conjugar una serie de elementos y dictar la prisión preventiva y en Jujuy en cuanto a nuestro accionar estamos dentro de los estándares y la delincuencia común estaba como está y se sumó la corrupción y no están las cárceles como para la cantidad de hechos. También, cuando asumí como Juez sostuve que el nuevo sistema es más flexible y sigo sosteniendo que las cárceles no resuelven los temas, eso requiere un trabajo complementario, la inseguridad es una cuestión social”.

En relación a supuestos mal uso o uso en demasía del instituto de la prisión preventiva, el Juez Cruz señaló “siempre son realizados los estudios y análisis de prisión preventiva y lo que más se demora en Fiscalía es el análisis de prisión preventiva y cuando llega a cada Juzgado se analiza por la profundidad de la medida y la cantidad de elementos en análisis y nos demoramos, porque lo tenemos que estudiar y analizar, eso es así”.

“Por ahí el rigor es mayor o menor, la política de seguridad es más rigorosa, no podemos dejar que se mantenga vigente la puerta giratoria, por ejemplo”.

Agregó “se verá, pero en todo momento se hace, siempre los analizamos pero no vamos a ser sordos a lo que nos recomiende un organismo internacional, y si hay que ajustar cosas lo haremos”.

Respecto a la prisión preventiva de Milagro Sala, la cual es considerada por el GTDA de la ONU como arbitraria, el Juez Cruz explicó “no dicte la prisión preventiva pero actué en el expediente conocido como ‘Pibes villeros’. No obstante cuando hubo una cantidad de habeas corpus presentados ante Juzgados Federales y Corte Suprema, me llegó el pedido de libertad y sostuvimos que estaba bien detenida porque cumplía las pautas para estar detenida y no le revocamos la prisión ni le dimos la libertad”.

“Como no me expedí en la prisión preventiva, no obstante vivo acá, pertenezco al sistema judicial de Jujuy y trabaje en los expedientes y por lo que uno veía sí se tenía que dictar la prisión preventiva, había elementos suficientes para dictarla en el expediente ‘Pibes villeros’, y no obstante no se lo dictó”, concluyó.