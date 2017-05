Discapacidad: “Es todo inaccesible, es imposible transitar libremente” en Jujuy Personas con discapacidad reclaman mayor integración y accesibilidad

Jujuy al día® – En la jornada de ayer, personas con discapacidad y sus familiares concentraron frente a Casa de Gobierno para solicitar al Ejecutivo provincial y municipal mayor accesibilidad en lo que es edificios públicos y sectores con rampas, como también más integración, entre esto el cumplimiento de la ley de cupos para personas discapacitadas.

Al respecto, JUJUY AL DÍA® dialogó con dos voceros, quienes expresaron la situación que viven a cada día en nuestra provincia dado a las dificultades para desplazarse en sillas de ruedas, por lo que consideran que aun falta accesibilidad e integración.

Gustavo Znoy expresó “son muchas las problemáticas que tenemos, el tema laboral es uno de ellos, ya que no podemos acceder al trabajo porque hay un cupo de personas que pueden trabajar en el Estado, y no podemos acceder. Por ejemplo, en mi caso, no pude terminar la secundaria por falta de transporte y de accesibilidad, y no pude ir a estudiar y el requisito es tener el secundario completo”.

“El transitar por nuestras calles y veredas es otra problemática, es muy complicado hacerlo, por ejemplo para mí que estoy en sillas de ruedas. Es todo inaccesible, las veredas con pendientes, en mal estado, rotas, faltantes de rampas, es imposible transitar libremente”.

Agregó “por estas razones hemos convocado a todas las personas que tengan una discapacidad, o no la tengan, para que seamos vistos, que sepan que somos votantes y que exigimos a través de las leyes que se tomen acciones y haya hechos”.

Consultado acerca de la integración a la sociedad a las personas con discapacidad, Znoy sostuvo que “en la sociedad estamos incluidos, porque mucha gente no se visibiliza porque no pueden salir a la calle, están metidas en instituciones o están en sus casas encerrados, y es por la falta de todo esto, colectivos, rampas”.

“Tengo poca vida de calle, no podía salir por todo esto y pase mucho tiempo en casa, y no podría hacer una comparación del antes y el ahora pero personalmente creo que muy poco ha cambiado”.

Indicó “nadie está exento de tener una discapacidad, muchos podrán llegar a viejitos y estarán agradecidos cuando encuentren una rampa cuando no puedan levantar sus pies o un colectivo sin escalones para subir”.

Por su parte, Pablo Arcibia expresó “estamos acá, como todos, y pedimos por favor que se cumplan las leyes para tener pisos bajos, que hagan todas las rampas, modifiquen la que no estén bien hechas porque esto nos va a ayudar a todos nosotros”.

“Pedimos más accesibilidad porque es muy limitado en temas como el transporte adaptado con decir que debemos esperar un solo colectivo si no debemos venir en la silla de ruedas”.