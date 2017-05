Jujuy al día® – Por iniciativa de la Diputada Gladis Méndez, el lunes 22 de mayo a partir de las 18 horas se realizara en la Legislatura Provincial el Encuentro de mujeres en la historia “La huella femenina en el proceso de la independencia”, dicho evento tiene como objetivo rescatar las cualidades de tantas mujeres mimetizadas detrás de personajes importantes, pero que ocuparon roles indispensables para lograr el triunfo de las fuerzas independentistas.

“La importancia de reconocer el papel de la mujer no sólo se circunscribe a una fecha en especial ni a mujeres puntuales, destacadas por un hecho en particular, sino que fue pensada para homenajear a las mujeres que no habían sido visibles y que contribuyeron a forjar la historia, desde el lugar que les correspondía en su vida cotidiana” señalo la diputada Méndez, tras lo cual agregó que “a través de la participación de mujeres destacadas, en momentos claves de la historia, reconocemos cualidades propias del género femenino y también aquellas que las convierten en heroínas destacando su valor y compromiso por causas que traspasaban su universo cotidiano”.

El encuentro que se desarrollará en Salón Marcos Paz, fue declarado de interés legislativo, cultural y educativo, el mismo propone brindar un espacio de reconocimiento a aquellas mujeres que tuvieron el privilegio de escribir parte de las páginas de gloria, y que posiciona a Jujuy como una provincia cuyo territorio fue escenario de la gesta más heroica de la historia de nuestro país.

El panel expositor estará a cargo de las profesoras: Ángela Susana Aguiar, Irene Ballatore y Lilian Batallanos y serán moderadores el profesor Manuel Armas, Presidente del Colegio de Profesores de Historia y la profesora Adriana Solís.

“Mucho se ha escrito acerca del proceso de independencia librada en el noroeste argentino y sobre todo en territorio jujeño. En los últimos años, el nuevo enfoque histórico nos plantea un campo de investigación muy interesante en la construcción del conocimiento relacionado con las mujeres” indicó la legisladora radical.

“A través de las investigaciones de género podemos reconstruir un proceso independentista donde la figura de la mujer tiene un lugar destacado no sólo cumpliendo roles dentro del seno familiar sino como parte importante de los hechos de guerra que se desarrollaban y que atravesaban su vida familiar y personal” concluyó Méndez.