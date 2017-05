Cuando se va olvidando parte de nuestra historia

Jujuy al día® – Sr. Director, desde hace bastante tiempo, la ciudadanía de San Salvador de Jujuy, viene observando en lo que se refiere a historia, la falta de entusiasmo localista patriótico que el Estado, (provincial y municipal) viene haciendo agua, gestión anterior y actual, donde quedan involucrados funcionarios que ya desde hace doce años tuvieron la oportunidad de hacer algo que fuera notorio, como para instalar a Jujuy como referente máximo en el turismo histórico, dado su enorme riqueza que nos distingue de otras provincias por el sacrificio heroico de nuestros antepasados que ayudaron a fundar nuestra independencia. Actualmente, estamos viviendo mayo, como el mes muy importante para la ciudad de Jujuy, puesto que el 25 mayo de 1812 y 1813, nuestro querido Gral. Belgrano, nos dio la gloria y un legado que casi, a hoy, y a escasos días del 25, nada se nota, nada de nada, ningún atisbo de una celebración digna que nos merecemos como jujeños, más precisamente en los alrededores de nuestra querida Plaza Belgrano y su Viejo Cabildo.

1 de 3

Para colmo, si uno hace un recorrido visual a la vuelta de la plaza, observando sus edificios, a hoy, nos damos conque, el viejo cabildo, se encuentra sumamente abandonado desde que se trasladó la policía a mediados del 2015. Ya estamos a casi dos años y esa obra señera de nuestra historia, está sumándose a otros sitios que también muestran su triste estado de abandono por la falta de interés de las autoridades, cultura, turismo, obras públicas, municipio? Pruebas?; veamos: cabildo, casa donde habito Belgrano, monumento a San Martin, arranque del histórico vástago del árbol de San Lorenzo. Y uno se pregunta, ¿cuál es la razón de estas omisiones?. Es que algunos responsables no tendrán el cariño por la cuna de Jujuy o no habrán nacido en esta bendita tierra para sentirla como “la primera patria”?. Las pruebas están a la vista. “La única verdad, es la realidad”.

Tal vez la generación y causa de esta nota, fue que, unos cuantos turistas, recorriendo estos edificios, comentaban mientras fotografiaban sobre el aspecto deplorable que muestra el cabildo, más cuando en horas del día y peor en horas de la noche que todo es oscuro sin iluminación. ¿Hasta cuándo?. Quién sabe. Es de suponer que el Sr. Gobernador (como hombre hacedor y de compromiso) tendrá las soluciones al respecto y que algunos funcionarios e intendente correrán al mismo ritmo que él lo hace. En cuanto al cabildo, debemos recordar que el actual edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional por julio de 1941. Pero lo cierto es que la original casona del ayuntamiento, la del contacto físico con el “Prócer de la Bandera” en la instancia del 25 de mayo 1812, desapareció por el año 1863. Luego por gestión del entonces gobernador Araoz se recomendó la reconstrucción de un nuevo edificio. Se dice que el edificio primitivo, era tan idénticos a los existentes en la ciudad de Salta y Córdoba, Buenos Aires, es decir con un piso alto y balcones y que por 1831, por el deterioro que se produjo en los altos del primer piso, se redujo eliminándolo. Por eso es que, siempre se recuerda que, desde los balcones del cabildo, el General Belgrano arengo a sus tropas y pueblo de Jujuy, en aquel famoso y único 25 de mayo de 1812.

En un boletín de la Comisión de Museos y Monumentos Históricos del año 1943, el organismo propugnaba la restauración de este edificio, en procura de acercar su estilo arquitectónico a su anterior congénere ilustre y asimismo dejaba sustentado el criterio de que era menester propender a su mayor dignidad patricia, eliminando de su seno la existencia de oficinas públicas que no guardaban relación con su anterioridad eminente libertaria. Se tardaron 72 años para que se cumpliera tal sugerencia. Pero el control de esta misma Comisión Nacional lo tendrá en cuenta para la futura restauración?. Para este 25 de mayo, hubiera gustado muchísimo, ver un cabildo reluciente y tal vez con una ambientación teatral como reviviendo aquel glorioso 25 de mayo de 1812, tal cual lo dispone el Decreto 775/2008-G, que para los memoriosos, tan solo una vez, se realizó como muestra teatral con participación de varias instituciones; escuelas belgranianas, ejercito, policía gauchos, ballets, escuelas y grupos independientes de teatro, obispado, ex combatientes Malvinas, colegio de profesores de historia, comunidad indígena chalala etc. Tal acto, fue un éxito. Esto fue el gesto y la voluntad de que nuestras fechas patrias no deben ser olvidadas.

Fdo: Jorge Abraham Casiva-Dni 7289506-ex concejal PJ-S.S. de Jujuy