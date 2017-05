Apuntan a la causa Sueños Compartidos para avanzar en la investigación sobre Milagro Sala

Jujuy al día® – La Oficina Anticorrupción de Jujuy le solicitó al juez federal Julián Ercolini que le permita acceder al expediente de la causa, ante la detección de “mecanismos defraudatorios similares”.

La Oficina Anticorrupción de Jujuy le solicitó al juez federal Julián Ercolini que le permita acceder al expediente de la causa “Sueños Compartidos”, ante la detección de “mecanismos defraudatorios similares” a los identificados en la investigación que se realiza sobre la organización Tupac Amaru, que lidera la dirigente social detenida Milagro Sala, en ambos casos por el desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales.

El requerimiento incluye además un pedido de entrevista a Ercolini para el viernes 26 de mayo, en un intento por “advertir el modus operandi del Ministerio de Infraestructura de la Nación con relación a los fondos destinados a la construcción de viviendas”, según indicó hoy a Télam el fiscal Anticorrupción de Jujuy, Joaquín Millón Quintana.

Explicó que lo que se busca en particular es “recolectar el testimonio de Hugo Manuel Rodríguez, ex subsecretario de Obras Públicas, que declaró en la causa Sueños Compartidos sobre la discreción con la que el ex secretario de Obras Públicas, José López -imputado en la causa contra la Tupac Amaru – distribuía los fondos”.

Millón Quintana indicó que al detectarse “mecanismos defraudatorios similares” pretenden “tomar conocimiento de las medidas de pruebas utilizadas por el juez para procesar a Hebe de Bonafini”, como así también identificar “algún material probatorio que pueda servir en el avance de la causa”.

En ese sentido, recordó que “en Jujuy se está investigando una asociación ilícita dirigida por Milagro Sala y el fraude a la administración pública, con la participación necesaria de distintos funcionarios nacionales, entre ellos, José López, quien fue denunciado en marzo del año pasado”.

Sobre las estrategias similares utilizadas por la fundación Sueños Compartidos y la organización Tupac Amaru, el fiscal jujeño advirtió que en primer lugar las obras “carecían del debido control”, investigándose en el caso de Jujuy “un fraude por 700 millones de pesos en torno a 1.800 viviendas que no se hicieron y 500 en distintos grados de ejecución que fueron íntegramente pagadas”.

En segundo lugar, “había una operatoria similar para la extracción de los fondos, que era a través del cobro de cheques por montos de 50 mil pesos”, lo cual “permitía la extracción por ventanilla, evitando cualquier tipo de control y permitiendo un discrecional uso de fondos”.

Por otra parte, se observan “evasiones fiscales, en el caso de Sueños Compartidos, en retenciones relativas a Anses, con el faltante de pagos por más de 250 mil pesos, y en Jujuy, de acuerdo a una denuncia de AFIP, del orden de los 177 millones de pesos”.

Finalmente, el funcionario jujeño apuntó que en ambos casos “las viviendas eran entregadas sin títulos ciertos de propiedad y discrecionalmente distribuidas”.

Dichos mecanismos se advierten, según Millón Quintana, en dos informes realizados por la Auditoría General de la Nación en torno al programa Sueños Compartidos y a la Organización Tupac Amaru, en los cuales se identificaron irregularidades cometidas con los fondos para la construcción de viviendas.

En la denominada “megacausa”, Milagro Sala, detenida desde enero de 2016, está imputada como “jefa de la asociación ilícita” junto con 31 personas, entre las cuales cooperativistas de la agrupación Tupac Amaru y ex funcionarios provinciales y municipales que debían controlar las construcciones a cargo de la agrupación.