Jujuy: trabajadores ambulantes ven con gran preocupación la prohibición de las importaciones de ropa usada

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el referente de la Asociación de Trabajadores Ambulantes y Vendedores Independientes (ATAVI), Marcelo Cabero, expresó la preocupación del sector ante la medida del gobierno nacional de prohibir las importaciones de ropa usada, y aseguró que esta medida pone en riesgo a más de 15 mil familias jujeñas que viven de este comercio. Aseguró que solicitarán alternativas para paliar esta situación.

Al respecto, Marcelo Cabero manifestó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, “estamos preocupados, porque más o menos son 15 mil familias que viven de la venta de ropa americana en Jujuy y hasta llegan a ser más indirectamente, y con esta prohibición total de la importación podría ser AFIP o Aduana quienes clausuren las ferias de ropa americana o decomise la mercadería, podrían hacerlo tranquilamente porque su origen seria ilícito totalmente, no se podrá vender”.

“Vemos con preocupación esto y no solo pensamos en la feria de la vieja terminal, si no en Perico, Libertador, Monterrico, Alto Comedero, porque todas estas ferias crecieron alrededor de la ropa americana y no hay una medida de contingencia para darle otra salida laboral, esta gente se inventó su trabajo y encima ya no se gana como antes con la ropa americana porque hay muchos controles, está difícil la situación y esta medida la profundiza más”.

Agregó “es una cosa grave porque no se contempla la necesidad real de los trabajadores en una provincia como Jujuy, donde no hay industrias, donde trabajas para el Estado o en la economía popular, y si prohíben trabajar de lo que inventaste no sé de qué van a trabajar”.

Cabero mencionó que hoy “marcharemos al municipio con quienes charlamos sobre esto y nos dijeron que ellos no se van a meter, que es un tema de Aduana y de AFIP, que ellos solo habilitan los lugares, no harán decomiso ni nada pero lógicamente no te pueden garantizar que la gente que se trasladó de la calle a un predio privado vayan a trabajar tranquilos, esta medida dice todo lo contrario, no va haber solución”.

“Lo más probable que después de octubre, no creo que antes, procederán en estas ferias y comenzarán a cerrarlas porque realmente lo que se vende es toda ropa americana. Y qué va pasar con ese predio que se creó al lado de centro comercial, el cual ahora tiene vida gracias a la ropa americana porque ese lugar estaba muerto antes que ingresaran los vendedores ambulantes, estarán quitando fuentes de trabajo”.

Sostuvo que “encima van a reducir el horarios de trabajo de las personas. Cómo pueden pretender que una persona que venda chuletas trabaje 3 horas por día y tenga garantizado el sustento diario de su familia”.

Aseguró que buscarán “qué alternativa laboral plantea el municipio ante esta situación”.