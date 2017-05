“Cuando manejaban la provincia lo único que hacían era buscar los recursos para pagar sueldos y acordar con las organizaciones sociales”

Jujuy al día® – Así lo manifestó, en diálogo con nuestro medio, el Diputado Provincial del bloque de la UCR, Carlos Amaya, al responder a las declaraciones del diputado justicialista, y ex funcionario fellnerista, Miguel Ángel Lembo, quien señaló que “se está hipotecando la provincia” con la aprobación de la ley que le permitió a Jujuy acceder a un crédito para la construcción de la planta solar en nuestra Puna.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Carlos Amaya respondió a los dichos de Lembo, “son visiones totalmente distintas, quizás el diputado está acostumbrado a vegetar en el gobierno provincial. Cuando ellos manejaban la provincia lo único que hacían era buscar los recursos para pagar sueldos, acordar con las organizaciones sociales o con los gremios para ver que día cortaban la ruta o cuantas gomas quemaban, y nada más. Así es fácil gobernar”.

“El desafío de este gobierno es cambiar la matriz productiva, generar un polo de desarrollo en Jujuy y eso significa inversiones, y nadie te presta plata sin una garantía. Se salió buscar los recursos hacia afuera, y se logró con el Exim Bank donde se consiguió más de 300 millones de dólares y el resto lo pondrá el gobierno de la provincia para llegar a los 390 millones que es la cifra necesaria para llegar al parque solar”.

Agregó “es indudable que se pida una garantía y, ¿cuál es la que puede dar Jujuy? Es la coparticipación, y eso se pide a través de una ley que se aprobó la semana pasada en la Legislatura provincial”.

Explicó que “no se endeuda Jujuy, solo se pone una garantía para conseguir estos fondos que se irán pagando una vez que esté instalada y funcionando la planta, y empiecen a entrar los recursos a Jujuy”.

“La última alternativa que le queda a Jujuy, a los jujeños, es mirar hacia adelante, porque si miramos atrás encontramos un abismo por lo que pasó todos estos últimos años, no vemos nada que se pueda tomar como ejemplo de tantos años de postergación en la provincia”.

Añadió “este es un desafío tremendo, hay que tener coraje, la voluntad de no flaquear porque es el sueño de los jujeños: la generación de nuevos puestos de trabajo, porque son miles los chicos que se insertan al mundo laboral en la provincia y los gobernantes tenemos que tener la capacidad de buscar y generar puestos de trabajo genuino y no que vengan todos a trabajar en el Estado, si no en el privado”.

El legislador sostuvo “esto va a fortalecer mucho a Jujuy, cualquiera se da cuenta de eso, ya que hay que crear un pueblo nuevo en esa zona, con todo lo que se pueda porque se va a instalar mucha gente en ese lugar y estamos plenamente confiados y seguros de lo que hacemos”.

“Hay que tener coraje para lograr estos proyectos. Se ganó una licitación internacional, no es poca cosa. Quizás muchos tengan miedo, pero es más fácil quedarse sentado, pagar sueldos en forma mensual y que nadie me moleste. Pero estos son desafíos y por algo fuimos elegidos por el pueblo jujeño”.

Amaya aseguró respecto a Lembo que “la verdad que el diputado tiene su visión. Como opositores deben decir algo de lo que está haciendo este gobierno, quizás con esto está buscando algún votito perdido por ahí”.

“Estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Jujuy no tiene otro camino, no tiene otra salida, eso lo tenemos que entender todos. Si no abrimos nuevos horizontes y si no miramos al futuro es difícil salir adelante. Reitero: vivimos años donde la única preocupación era pagar sueldos, la pelea permanente con los gremios y las organizaciones sociales y fue una provincia donde todos los días había cortes de ruta y puentes y el que quería venir a invertir a Jujuy no sabía si llegaba a San Salvador de Jujuy y si lograba entrar no sabía cuándo salía”.

Por ello, Amaya señaló “como primer medida de este gobierno fue normalizar esta situación y vivir con una provincia normal para que demos la seguridad jurídica a todo el que quiera invertir en Jujuy y eso no se logra de un día para el otro, no es fácil generar confianza y este gobierno lo está logrando”.

“Con el tema de litio, donde países como Italia han puesto su mira en Jujuy, van a hacer una inversión millonaria para que se hagan las celdas de la baterías lo que significa más manos de obra nueva”.

“Esto es lo que buscamos y no vivir endeudado con el gobierno nacional, pidiendo préstamos y adelantos para pagar sueldos. Algún día, no muy lejano, vamos a ver otra provincia distinta”, concluyó.