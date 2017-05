Acoso callejero, una práctica que se naturalizó en Jujuy: “no somos un objeto sexual que anda circulando por la vía pública”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la Secretaria de Paridad de Género, Soledad Sapag, se refirió al acoso callejero, situación que, indicó, esta naturalizada en nuestra provincia, lo que lleva a que hasta el momento no se haya hecho ninguna denuncia en la entidad por este tipo de situaciones.

Al respecto, Soledad Sapag expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “denuncias específicas no hemos tenido y lo que creemos es porque está absolutamente naturalizado el acoso callejero en nuestra sociedad, y poder visibilizar que esta situación que pasamos muchas veces las mujeres en la calle, boliches, en lugares públicos, de sentirse acosada y que una persona no pare de hostigarte con cuestiones que a una la ofenden, que a una la expone, la hacen sentir mal, llevan a estas situaciones que realmente no está bueno que pasen”.

“Esto no debería pasar, no está bueno que suceda, y nosotros hacemos todo lo que tiene que ver con esto cuando hacemos los talleres de prevención de violencia y en estas cuestiones de poder visibilizar cuales son las distintas instancia de la violencia. Abordamos esto pero no es una cuestión por la cual recibamos denuncias. Insisto: creo que tiene que ver con que está naturalizada en nuestra sociedad”.

Explicó “esto no es un delito penal, es una contravención, por lo tanto se pueden hacer las denuncias en cualquier ámbito donde reciban denuncias, lo que pasa es que muchas veces no sabes quién es la personas que te dijo eso y hasta que llegas a las instituciones donde te pueden recibir la denuncia no sabes a quien denunciar”.

“Pero creo que hay que hacerlas igual, porque además es la única manera que podamos empezar a medir la situación real de lo que está pasando”.

Consultada respecto a cuándo un “piropo” deja de serlo para volverse “acoso”, Sapag sostuvo que “el piropo no está bueno, de ninguna manera, cuando no se conozca a la otra persona”.

“No está bueno que por la calle te digan ni ‘mamita’ ni ‘linda’ ni te tiren besos, porque nosotras no somos un objeto sexual, un objeto que anda circulando por la vía pública, somos personas y como tal no tenemos que estar exponiendo lo que pensamos de otra persona ni diciéndolo públicamente porque es ofensivo”.

Acerca de la reacción de la mujer jujeña ante el acoso callejero, señaló “esto está tan naturalizado que se llega a instancias donde una empieza a desoír lo que le dicen, pero no está bueno aceptar y entender que esto pasa y seguirá pasando. También en esto tendremos que repensar que los que hacen esto que realmente no está bueno, que ninguna persona va a conquistar a otra a través de una cuestión vulgar ni de exposición en la calle hacia una mujer, no tiene que ver con la conquista sino con la liviandad de decir lo que se le ocurre sin tener en cuenta que a la otra personas le afecta”, concluyó.