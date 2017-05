Integración escolar de personas con discapacidad: “desde las políticas educativas no tenemos un sistema”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Rosana López, directora de SENTIR IV, de la Fundación SENTIR, se refirió a la integración escolar de personas con discapacidad, en especial niños con autismo y otras patologías.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Rosana López expresó “tenemos una matrícula general de 190 alumnos de los cuales 80 padecen trastornos del espectro autista. Lo que aumentó mucho es el servicio de inclusión escolar, hay chicos que tienen trastornos de espectro autistas pero las conductas son más ‘leves’, son chicos escolarizado que rinden bien pero tienen fallas que tiene que ver con la socialización y en la comunicación que pasan desapercibidos, porque no tienen problemas de aprendizaje”.

“Es importante la intervención temprana, tenemos el servicio de estimulación temprana que crece año a año respecto a lo que tiene que ver con la atención, capacitación y contención a la familia, porque es muy importante trabajar con la familia, tenemos un trabajo muy comprometido entre ambas partes”.

Agregó “lo que hacemos es acompañar el desarrollo, acompañar sus conductas disfuncionales, trabajar en los hábitos de trabajo, aquellos chicos que no tiene lenguaje promover situaciones de comunicación porque no solo pasa por lo verbal, va más allá de esto, puede ser gestual, trabajar con pictogramas, son sistemas alternativos de comunicación y esto facilita la situación si el niño tiene todas la condiciones para estar en un ámbito educativo común”.

Respecto a la capacitación de los docentes de escuelas comunes para enseñar a chicos con autismo y otras patologías, López señaló “no puedo juzgar a la maestra común, porque la ley dice que las escuelas tienen que ser inclusivas, que las maestras deben buscar todas las estrategias de aprendizaje para contener y que el chico avance en su aprendizaje”.

“Pero qué pasa, desde las políticas educativas no tenemos un sistema. Por ejemplo no tenemos recursos humanos en las escuelas para que puedan apoyar a los docentes”.

Agregó “además, de acuerdo a mi percepción, los docentes de las escuelas comunes deberían tener no solo una materia de educación especial, donde se hable a grandes rasgos sobre lo que es la discapacidad, si no trabajar en su formación sobre algo específico porque estamos en un mundo muy diversificado. Vamos a tener diferentes personas, quizá no con discapacidad pero si con riesgo social, con dificultades o carencias en la alimentación, dificultades que como país estamos viviendo”.

“No necesariamente deben tener discapacidad para aplicar diferentes estrategias para contener a un chico y que se mantenga en el sistema”, afirmó.

La Directora de SENTIR IV expresó “en lo que es autismo, nosotros ayudamos a la maestra en esto, tenemos un servicio de inclusión escolar que va desde el nivel inicial, salita de 2, 3 años, hacemos el acompañamiento hasta el terciario. Asesoramos a los docentes para buscar las estrategias en común para que este chico permanezca en el sistema y tenga existo”.

“Pero también necesitamos el compromiso familiar, porque podemos adecuar la curricula, brindarle el apoyo necesario, realizar los ajustes, pero si no tenemos una familia que acompañe, el proceso difícilmente tenga éxito”.