Jujuy al día® – Los días 19, 20 y 21 de Mayo del corriente, en las instalaciones del Club Santa Rosa de Purmamarca se llevará a cabo el “FESTIVAL DE AJEDREZ PURMAMARCA”, primer Encuentro de éstas características que se realizará en ésta localidad del Norte Jujeño.

El “Festival de Ajedrez Purmamarca” es un evento pensado para acercar personas que deseen conocer más sobre éste deporte considerado uno de los más exigentes y así mismo para convocar a destacados deportistas, ya que por su característica de IRT en el mismo se desarrollarán las Semifinales Nacionales Sub 1700, Sub 2000 y Sub 2300.

En simultaneo y como “deporte e Inclusión” son las premisas de la organización de éste Festival, se realizará el “TORNEO INFANTO JUVENIL”, destinado a niños y jóvenes de todas las edades (de 6 a 18 años), quienes podrán participar de manera Abierta y Gratuita, contando con el acompañamiento de jugadores profesionales a los niños que jueguen por primera vez.

Durante el transcurso del festival también se podrán disfrutar de clínicas y/o simultaneas de Ajedrez

Cronogramas, Promociones, Inscripciones y todas las actividades que se irán desarrollando antes y durante el Festival podrán encontrarse en el Facebook de @InformaticaVerde. Mas Información: ajedrez.evento@gmail.com, whatsapp 388155108936 – 388154845653.