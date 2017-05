“Cuando logremos trabajar todos juntos, tengamos una planificación cierta y una ejecución sistemática, empezamos a crecer en el turismo de reuniones”

Jujuy al día® – Así lo manifestó en una entrevista exclusiva con nuestro medio, Soledad Urtubey, Fundadora y Past President del Salta Convention & Visitors Bureau al ser consultada sobre el trabajo que necesita Jujuy para establecerse como un destino de turismo de reuniones. Aseguró que antes de pensar en mayor infraestructura, necesitamos “profesionalizar lo que tenemos. Crecer en el turismo de reuniones no tiene ‘secretos mágicos’, lo es la profesionalización sistemática”.

Al respecto, Soledad Urtubey expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “los especialistas en comunicación, como ustedes, ayudan a posicionar la conciencia de que necesitamos, antes que nada, para que un destino sea turismo de reuniones, se debe tener una visión de lo que es el turismo de reuniones, de cómo lo vamos a desarrollar profesionalmente porque la diferencia entre el turismo de reuniones y de ocio es abismal”.

“En uno se tiene que ver en cómo atraigo para que vengan a conocer lo que naturalmente es bello en mi provincia, como Jujuy, y es indiscutible todo lo que tiene para atraer. Y otra cosa muy distintas es el turismo de reuniones donde debemos ver cómo atraigo, cómo puedo invitar a profesionales especializados a que participen en los congresos, que vengan a Jujuy porque está preparada profesionalmente para recibirlos”.

Recalcó que “son dos esquemas y dos turismos distintos, obviamente que se complementan porque se habla de turismo de ocio o vacacional antes y después del congreso, y es fantástico, pero ojo, para hacer un congreso lo que los profesionales piden es que el destino sede de eventos cumpla los estándares rigurosos de profesionales necesarios para que vengan ya que no van a un lugar porque sea lindo, obvio que eso suma, pero necesitan esta otra parte que es la profesionalidad”.

Acerca del potencial de Jujuy en el turismo de reuniones, señaló “esto lo hable con los empresarios de la Comisión Directiva del Bureau, con el gobierno de Jujuy, por supuesto que tienen todo, pero el tema es empezar a articular un diseño de lo que queremos, una planificación en conjunto entre el Estado, los empresarios, la comunidad y las instituciones”.

“Necesitamos saber qué tiene mi destino y qué no tiene. Tenemos que planificar y se necesita un equipo multidisciplinario: Estado, Sector Privado, Instituciones Académicas y Empresas Estratégicas de conectividad que tengan que ver con la activad en la provincia. Además, cuando hablo de las alianzas, debo hablar de la comunidad porque esto no existe sin que la comunidad entienda de qué se trata el turismo de reuniones, porque no es lo mismo atender a un turista de vacaciones que uno de reuniones”.

Urtubey agregó “la mitad de mi vida he pasado Semana Santa en Purmamarca, porque tengo familia allí, conozco perfectamente la parte linda de Jujuy, el turismo, pero repito: hoy no pensaría tanto en más infraestructura, primero necesitamos profesionalizar lo que tenemos, la manera de crecer en el turismo de reunión no tiene ‘secretos mágicos’, lo es la profesionalización sistemática. Empezamos y hay que continuar, es como cuando uno juega con los chicos, no vale cansarse”.

Aseguró que “cuando logremos trabajar todos juntos, tengamos una planificación cierta y una ejecución sistemática, empezamos a crecer en el turismo de reuniones”.

En cuanto a cómo el turismo de reuniones debe ser la herramienta para contrarrestar los efectos de la temporada baja, Soledad Urtubey explicó a este diario que “uno de los principales beneficios del turismo de reuniones es manejar y contrarrestar esto de la estacionalidad del turismo y lo hacemos en todos los destinos del mundo. Debemos trabajar conjuntamente con el sector hotelero, con el gastronómico y toda la cadena de servicio que ofrece el turismo de reuniones”.

“Pero lo más importante es: señores hoteleros, saber cuándo es la temporada baja y esa infraestructura gastronómica hotelera tenemos que ocuparla”.

JUJUY AL DÍA® consultó a la Fundadora y Past President del Salta Convention & Visitors Bureau cuánto tiempo le llevó a Salta posicionarse como un importante destino de turismo de reuniones. “Formalmente unos 12 años, informalmente un poco más, eso quiere decir que inició cuando empezamos a hablar del tema. 12 o 14 años es un tiempo interesante, pero no fue de un día para otro y hoy veo a la gente que esta acá y veo que es impulso de lo que viene pasando en Argentina, Latinoamérica y el mundo”.

“Amo el tema deportivo, los autos de carrera, y alguna vez me tocó una carrera de regularidad, aunque lo mío es la carrera de velocidad, de ahí aprendí que el turismo de reuniones es una carrera de regularidad: se necesita constancia. Acá no gana quien llega más rápido, hay que ser constantes”.

Consultada por nuestro medio sobre cómo Salta y Jujuy pueden complementarse en esta rama del turismo, la especialista señaló “debemos potenciarnos como Norte argentino. Hoy estoy acá y trabajamos, eso quiere decir que todo el sector privado de Jujuy, como así también desde el sector público nos ha invitado. Jujuy es distinta, yo soy norteña, yo sí creo en la región, en la Patria Grande, y en ese contexto estoy acá”.

Para finalizar, se refirió a la amalgama que debe formar el sector privado con el público para posicionar a Jujuy como destino de turismo de reuniones. “Cuando uno ve la cartera productiva de un país puede ver distintas industrias y desarrollo de todo pero no te olvides que en el turismo de reuniones es una actividad multidisciplinaria donde no podemos trabajarlo si no es por el Estado, todos los sectores del Estado, porque tiene una transversalidad tan importante que no podemos hablar de turismo de reuniones si no tengo un Estado”.