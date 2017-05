Las Yungas a todo el país de la mano de Ledesma A través de un libro que muestra la región

Jujuy al día® – A la presentación de “Reserva de biósfera de las Yungas. Paisajes y pueblos de montaña del NOA” asistieron la ministra de Ambiente de Jujuy María Inés Zigaran, autoridades municipales, mandos gerenciales de Ledesma e invitados especiales.

1 de 3

Ledesma presentó el viernes 12 de mayo en la ciudad de Libertador el libro “Reserva de biósfera de las Yungas. Paisajes y pueblos de montaña del NOA” del fotógrafo José Luis “Puma” Rodríguez en coautoría Alejandro Brown, biólogo y presidente de la Fundación ProYungas.

Desde hace un par de años Ledesma fue nombrada por la Fundación ProYungas como embajadora de las Yungas, y por ello le compete la responsabilidad de difundir la zona y colaborar con el desarrollo de la región y sus habitantes. Con el libro presentado, la firma agroindustrial brinda un importante aporte a la casi inexistente bibliografía de este territorio norteño en el que la empresa se desarrolla desde hace más de cien años.

Durante la presentación de la obra, el administrador general de Ledesma, Federico Gatti recordó que en 2016 se acompañó y presentó el libro Arboretum de Calilegua sobre la flora de la selva del NOA. Asimismo destacó que “además realizamos distintas acciones para acompañar a la comunidad como encuentros de turismo sobre las Yungas, jornadas de avistaje y capacitación”, entre otras.

A su turno, el “Puma” Rodríguez dijo “este libro me llegó profundamente, yo me siento parte de esta comunidad, y eso es algo que raras veces ocurre y más raro aún por algo que empezó por una relación laboral”. Seguidamente, agradeció “al apoyo increíble de Ledesma durante todo este proceso sin el cual mis incesantes visitas a las Yungas no habrían tenido cabida en primer lugar”.

Por su parte, Alejandro Brown de ProYungas comentó que la palabra “Yungas” tiene apenas unos 20 años de uso y si bien fue un proceso corto en el tiempo implicó muchas voluntades públicas y privadas que se sumaron al compromiso de poner en valor esta región.

Finalmente, la ministra de Ambiente de Jujuy María Inés Zigaran ponderó la sabiduría de la cosmovisión del pueblo guaraní asentado desde hace muchísimos años en las Yungas para el cuidado de la biodiversidad de este exuberante territorio. A continuación, destacó el esfuerzo de Ledesma por trabajar responsablemente cuidando el medio ambiente y valoró el libro presentado como un material de difusión importante para que “desde la educación podamos enseñar a nuestros adultos y niños a querer y proteger el medio en el que vivimos”, detalló.

El próximo jueves 18 a las 18h “Reserva de biósfera de las Yungas” será presentado en la Casa de Jujuy en Buenos Aires.