Crimen de Facundo Bonilla: “queremos que la causa salga de donde está y que mi hijo tenga la justicia que se merece”

Jujuy al día® – A dos años y un mes del asesinato de Facundo Bonilla, familiares y amigos marcharon por la Plaza central de nuestra ciudad capital para exigir justicia y denunciaron que la causa está estancada, además de las múltiples apelaciones del abogado defensor del único imputado del crimen, Jairo Calle, quien constantemente dilata el proceso de esta manera. Además indicaron que sintieron el abandono de la anterior gestión de gobierno y que la actual aun no los ha recibido.

Recordemos que el joven Facundo Bonilla fue asesinado la noche del 12 de abril del 2015, cuando dos motochorros lo abordaron a él y a su novia y, por robarle el celular, le propinaron varias heridas de arma blanca lo que le causó la muerte en cuestión de minutos.

Al respecto, el diario JUJUY AL DÍA® dialogó con la madre y la tía del joven asesinado, Viviana y Elizabeth Bonilla, quienes encabezaron la marcha de familiares y amigos.

Viviana Bonilla manifestó “la investigación quedó ahí, hablamos con el doctor Bóveda y nos dijo que el abogado del asesino de mi hijo está apelando constantemente y a lo que vamos es por los tiempos del proceso, porque no quiero que salga libre”.

“Necesito que alguien me escuche, que la causa de mi hijo salga de donde está y que tenga la justicia que se merece”.

Indicó que “seguiremos haciendo marchas, pidiendo justicia por mi hijo. También hemos pedido audiencia en Casa de Gobierno para ver quién nos puede recibir, tengo mucha fe, aunque en ningún momento nos recibieron”.

Sostuvo que de la anterior gestión de gobierno “sentimos un abandono, y ahora nos sentimos así”.

En relación al programa de identificación de motociclistas que debía implementarse desde la anterior gestión del Estado, Viviana Bonilla señaló “no pasó nada, eso quedó ahí, fue un pequeño acto en Palpalá por el lanzamiento de los chalecos y nada más. Lo mismo que saben ustedes lo sé yo”.

En relación a la investigación y el accionar del Fiscal de la causa, expresó “está todo, no sé qué más quieren”.

Por su parte, Elizabeth Bonilla, tía del joven asesinado, manifestó que la inseguridad en Palpalá “aumenta bastante cada día, se está acrecentando el tema de los robos, asesinatos. Con esto buscamos que nos escuchen para que no duerma la causa de mi sobrino. A pesar que el dolor es muy grande, esperamos que se haga justicia, salga el juicio y se sentencie a esta persona”.

Mencionó “en época de política te prometen, además entendemos que hay causas que pesan más, pero la ciudad aún está esperando, en este caso nosotros como familia estamos esperando que tenga solución”.

“Sabemos que esto no va a ser como el caso de Milagro Sala pero a mi sobrino lo mataron, ya no está acá, hagan lo que hagan no nos lo van a devolver, por eso queremos que se haga justicia, que el detenido vaya a juicio y tengan sentencia porque si no a los 3 años saldrá, no sé porque es así, pero las pruebas están en un 80 o 90% presentadas para que esté preso”.