Para la presidenta del STJ, el Grupo de Trabajo de la ONU “ya tiene una decisión tomada que no es la que Jujuy merece”

Jujuy al día® – En diálogo con los medios, la titular del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Clara de Langhe de Falcone se refirió a la reunión que mantuvieron con el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarios de la ONU.

Al respecto, expresó “para mi ellos ya tienen una decisión tomada que no es la que Jujuy merece porque quiero dejar sentado que hablaré, porque me excuso de las causas como presidenta del STJ, donde el doctor Mercau interviene porque ha sido esposo de mi hija, divorciado hace 18 años, pero hay tres nietos y por eso me excuso, si no, no me excusaría”.

“Nuestros jueces son impecables, los Jueces de Control, de la Cámara de Apelaciones y de la Sala Penal, quienes han resuelto conforme al Código Procesal Penal, y los jueces que intervinieron en las causas que conocen, son jueces de 18 o 30 años de antigüedad en la justicia, con todos los estamentos de la carrera judicial”.

Agregó “pero ellos ya vienen con una opinión, una opinión negativa, de Verbitsky y Zaffaroni, con el cual, doctrinariamente no estoy de acuerdo porque las cosas se están haciendo bien, en última instancia viene el plenario y la Corte Suprema dirá que le han concedido el recurso, porque no tenemos miedo de nada, que la CSJN diga lo que diga y si no es la solución de los jueces que actuaron, acataremos porque somos jueces de derecho no como ellos de palabritas”.

Comentó que en la reunión “se explayó la doctora Lamas luego del Doctor Gonzales, luego el doctor Baca que hizo una introducción y se les pidío que escucharan a los jueces que dictaron la prisión preventiva, por supuesto no les interesa porque vienen con una opinión”.

“La doctora Lamas les preparó dos cajas que se las mandó al hotel donde les mandó la Constitución, la doctrina, todo, si tiene el trabajo de leer va a estudiar mucho”.

Para finalizar, al presidenta del STJ sostuvo que “el CELS no está con nosotros, no me voy a meter con esta señora pero no es una presa política es política presa. No hablo como presidenta del STJ sino como la abogada Clara Falcone con 52 años en la justicia”.