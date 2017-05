Juzgados especializados en Jujuy: “era una necesidad porque va creciendo a nivel nacional el tema de la violencia de género”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la Jueza de Primera Instancia Especializada en Violencia de Género en San Salvador de Jujuy, Mónica Isabel Cruz Martínez, destacó la múltiple importancia que tiene la creación de este fuero teniendo en cuenta el aumento de los casos de violencia y de sus más extremas consecuencias que son los femicidios.

Al respecto, Mónica Isabel Cruz Martínez expresó al diario JUJUY AL DÍA® que “es de vital importancia este juzgado de Primera Instancia porque tendrá una doble competencia: una competencia civil y una penal. Así vamos a poder dar una solución integral y no tendrán que deambular por varios fueros como lo hacían hasta ahora”.

“Era una necesidad porque va creciendo a nivel nacional el tema de la violencia de género y además porque es importante para descomprimir los Juzgados de Familia que venían trabajando sobre esta temática y este juzgado le dará mayor agilidad a las causas de violencia que se vayan planteando”.

Respecto a la vinculación de este fuero con los demás organismos como la Policía y el Ministerio Público de la Acusación, Cruz Martínez señaló que “es importante trabajar con todos los otros organismos que están en estas áreas para lograr resultados óptimos por lo que debemos trabajar en forma coordinada con los organismos que trabajan en la temática”, sostuvo.

En relación a los casos que se dan en Jujuy, y a su incremento, la Jueza manifestó “esto es una consecuencia de una violencia que se ha ido repitiendo y ha estallado en esta lamentable conclusión que es la muerte de estas mujeres”.

“En realidad es una violencia que la han ido viviendo y no ha sido un solo acto seguramente si no que se ha ido desarrollando paulatinamente y no han llegado a la justicia o la justicia no ha podido llegar a ellas y han terminado en estos desenlaces”.

Para finalizar, JUJUY AL DÍA® consultó a la Jueza sobre la faz cultural del machismo que existe en la provincia. “Es importante trabajarlo desde los niños, desde la educación, es importante que podamos ir cambiando la educación de nuestros hijos”.