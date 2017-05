Cabana Fusz: “era tanta la necesidad que tenía Jujuy que en Trabajo, en el 2016, hemos cuadruplicado la cantidad de atenciones”

Jujuy al día® – En el marco del desarrollo de la Jornada de Derecho Laboral, nuestro medio dialogó con el Ministro de Trabajo y Empleo, Jorge Cabana Fusz, quien se refirió a la importancia de la creación de la cartera laboral en Jujuy debido a la necesidad que existía en el sector trabajador.

Jorge Cabana Fusz expresó al diario JUJUY AL DÍA® que “esto ha sido muy importante, y todo ha sido efectivo. Siempre he planteado que en todo país, cuando se lee su Constitución, en el caso de Argentina, habla de salud, vivienda, educación y trabajo, y Trabajo era el único Ministerio que no estaba, no existía en Jujuy”.

“Es tanta la necesidad contenida que tenía Jujuy que en Trabajo, durante el 2016, hemos cuadruplicado la cantidad de atenciones que se llevaron a cabo en la provincia. Es efectivo el trabajo que desarrollamos porque antes la gente no tenía donde guarecerse o plantear sus problemas, donde le hagan una carta documento que lo asesoren en materia laboral o un despido”.

Recalcó “hoy existe un Ministerio de Trabajo y es importante porque no es solo el tema de la parte pública, sino también la parte privada a la que apuntamos con muchas fuerzas porque es la que produce trabajo genuino”.

Acerca de la jornada que se desarrolla en el Teatro Mitre, el Ministro de Trabajo y Empleo señaló “ha colmado nuestras expectativas, se entendió y fue escuchada por todos, la gente ha participado, emitieron su opinión y sus preguntas”.

“Esto nos ayuda para mejorar nuestro conocimiento e ir optimizando las formas laborales que aplicamos todos los días. Ha sido un éxito y la jornada de mañana –por hoy- será netamente de corte laboral donde se va a debatir todo sobre convenios colectivos, paritarias, días de huelgas, temas cotidianos y de constante discusión”, concluyó.