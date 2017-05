Morales: “nuestra intención es que conozcan toda la verdad”

Jujuy al día® – El gobernador Gerardo Morales junto a funcionarios se reunió con los miembros del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de DDHH de la ONU. En la visita oficial, el Ejecutivo provincial ratificó el compromiso de Jujuy con las normas internacionales de protección de DDHH.

“Nuestra expectativa no es que cambien de opinión, si no que conozcan toda la verdad. Hemos cumplido con el objetivo de la visita”, aseguró Morales quien recordó que “desde 2003 el Grupo quiso asistir al país y el gobierno anterior no lo autorizó”. “Para nosotros es muy importante que hoy estén en Jujuy”, añadió.

“Como miembros de un sistema internacional y como formamos parte de todos los convenios relacionados a los derechos de las personas, apenas nos enteramos de la Opinión, instruí al fiscal de Estado que se arbitren los medios necesarios para difundir toda la información”, resaltó el mandatario. “Se llevan mucha documentación de la Provincia sobre todas las transformaciones que hemos realizado para la ampliación de derechos de las personas”, contó.

El Grupo de Trabajo que asesora al Consejo de DDHH de la ONU, se reunió esta mañana, jueves 11 de mayo, en el Salón Fascio de Casa de Gobierno, con el Gobernador, el fiscal de Estado, Mariano Miranda, los ministros de Gobierno y Justicia, Agustín Perassi y de Seguridad, Ekel Meyer y la secretaria de Pueblos Indígenas, Natalia Sarapura.

Los relatores especiales Elina Steinerte, de Letonia y Sètondji Adjovi, de Benin, concurrieron acompañados de los asesores e intérpretes Cynthia Abad, Yvonne Fischer; Valeria Guerra; Margarita Nechagua; Leigh Tommey y Lucie Viersma.

Tras el encuentro, Miranda expresó que “se puso en conocimiento de los expertos las medidas que se han adoptado en la Provincia a efectos de dar cumplimiento con la Opinión Nº31” de Octubre del año pasado. En ese sentido, explicó las causas en las que el gobierno provincial es querellante y los correspondientes trámites judiciales.

“Lo importante ha sido que el Grupo de Trabajo aseguró que no se trata de un Consejo de Justicia Internacional”, explicó Sarapura a su turno. La secretaria de Pueblos Indígenas agregó que “los expertos manifestaron el espíritu de cooperación de su tarea y que han venido respondiendo a la invitación de la provincia de Jujuy para recibir toda la información”.