Diputados aprobaron el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados en Jujuy

Jujuy al día® – Con la presencia de 37 diputados, la Legislatura de Jujuy realizó la 5ta Sesión Ordinaria del año. En la misma se aprobaron las Leyes N° 6.012, 6.013 Y 6.014 de investigación científica y uso medicinal y terapéutico del Cannabis y sus derivados; de autorización al Poder Ejecutivo Provincial para ceder en garantía la coparticipación federal de impuestos de acuerdo a lo establecido por los artículos 1°, 2° y 3° del acuerdo Nación-Provincias ratificado por la Ley Nacional N° 25.570; y prórroga de la suspensión de los trámites de prescripción adquisitiva, respectivamente.

1 de 3

En relación a la Ley N° 6.012, de investigación científica y uso medicinal y terapéutico del Cannabis y sus derivados, la diputada María Ferrín señaló “este proyecto sienta las bases para una política pública, consistente en el tiempo y en aplicación, de uso medicinal y derivados. No dudamos que con la aprobación de la Ley Nacional, y con este proyecto que la Cámara convertirá en Ley, las investigaciones se aceleraran. Venimos con alegría, y queremos felicitar la lucha permanente y constante de tantos padres, que a lo largo de todos estos años, no cesaron en su lucha de conseguir esta Ley y la Ley nacional. Agradecer que nos hayan hecho parte de este proyecto, fundamentalmente que nos hayan enseñado muchas cosas que no sabíamos los diputados, y pudimos conocer, pudimos lograr esto a partir de su lucha, de las reuniones que tuvimos con ellos, y con nuestro compromiso por seguir bregando estas cuestiones que mejoran la calidad de vida de los seres humanos”.

Por su parte, Patricia Armella, diputada del bloque Eva Perón, destacó “esta es una Ley que trata el dolor que tienen los pacientes, que sienten las madres, que siente un paciente con una enfermedad terminal. Es ponerse en el lugar del otro. El dolor no espera, y el Poder Ejecutivo tampoco tiene que esperar para reglamentarla, tiene que convocar a las madres, que conocen lo que es mejor para sus hijos”.

La Ley, sancionada como Nº 6.012, declara de interés sanitario provincial a todas las acciones que tiendan a mejorar la salud pública de la población mediante la aplicación y uso científico de Cannabis, incorporando su aceite a todo el sistema de salud pública de la provincia. Crea un programa terapéutico especial, asegurando el cumplimiento de la Ley y tomando los recaudos necesarios para asegurar el acceso a los pacientes que lo requieran. Además incorpora el aceite de Cannabis al vademécum del Institutos de Seguros de Jujuy, y garantizando como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud de la provincia.

En cuanto a la Ley Nº 6.013 de autorización al Poder Ejecutivo provincial para ceder en garantía la coparticipación federal de impuestos de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley Nacional Nº 25.570 hasta la total cancelación de las obligaciones asumidas y por los montos de endeudamiento autorizados por la Legislatura, el diputado Alberto Bernis expresó “nosotros creemos que esta es una Ley muy importante, porque se van a firmar convenios de financiamiento destinados, por ejemplo, a la implementación del programa Pachamama te Cuido y GIRSU. Jujuy necesita hoy más que nunca que debatamos y apoyemos a medidas como estas, que tienden a garantizar inversiones para la producción, como el proyecto de energía solar, que ya Jujuy ganó la licitación para producir en Cauchari 1, 2 y 3, que significa mano de obra directa e indirecta. Significa el desarrollo de la economía para la construcción de una nueva planta, de un nuevo pueblo, que va a producir energía para mediado y largo plazo para el mercado internacional. Son sueños que se van concretando, y no son de un día para el otro, son de mediano y largo plazo. Queremos darle comienzo a un nuevo sentido de crecimiento y desarrollo de la provincia de Jujuy”.

En igual sentido, el diputado Gaspar Santillán subrayó la importancia de las inversiones para generar fuentes de trabajo genuinas en la provincia, destacando “tenemos que creer en el gobernador, porque la mayoría del pueblo creyó y cree en él”. Por otra parte, la diputada Mariela Ortíz expresó “confiamos y apostamos al crecimiento de la provincia. Vamos a acompañar en el convencimiento de que la necesitamos para poder acceder a estos créditos, para empezar a hablar a partir de allí de un nuevo crecimiento y desarrollo, esperando que estos megaproyectos resulten, acompañando desde ésta cámara para que realmente sean herramientas de crecimiento y desarrollo.

Al finalizar, la cámara aprobó la Ley Nº 6.014 de prórroga de la suspensión de los trámites de prescripción adquisitiva. Sobre esto, el diputado Ramiro Tizón explicó “se solicita una prórroga de seis meses más de los ya dispuestos en su momento por la Ley Nº 5.906. Los objetivos no son otros que conocer detalladamente el estado de esas causas, tanto las que se encuentran en trámite como las que terminaron y tienen sentencia o están en proceso de ejecución. Según los informes hay alrededor de 360 expedientes, de lo cual se deduce que los 180 días acordados no van a ser suficientes”.