Jujuy al día® – Así lo manifestó en diálogo con nuestro medio la Vicerrectora del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), Carolina Calvó, en el marco del lanzamiento del ciclo lectivo 2017 de la institución. Remarcó el bajo número de ingresantes de este año pero resaltó que los mismos poseen el perfil que hoy las fuerzas de seguridad están buscando.

Además se refirió a nuevas versiones que acusan de “fraudulento” el ingreso, como así también sobre cursadas irregulares o con alumnos recursantes desde hace varios años.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Carolina Calvó expresó “estamos muy orgullosos de este acto, tenemos menos ingresantes que el año pasado pero con un perfil como el que estamos buscando y lo que quisimos en este acto fue resaltar la figura de estos estudiantes que eligen por vocación ingresar a la Institución para formarse y luego ingresar a las fuerzas de seguridad”,

En relación a este perfil del ingresante, señaló “en los Técnicos, policiales como penitenciarios, no solo es la vocación de servicio si no los valores arraigados y la adhesión a la institución. Buscamos que tengan voz de mando, que puedan dirigir porque son los Oficiales que están a cargo y son los responsables de orientar todo el trabajo”.

“Buscamos ese liderazgo nato o que puedan formarse con ese liderazgo, más allá de las competencias intelectuales y la estabilidad emocional”.

JUJUY AL DÍA® consultó a la Vicerrectora del ISSP si los alumnos hoy ingresan a la Institución por vocación y por la necesidad de conseguir un trabajo seguro, a lo que

respondió “es nuestro trabajo formar la vocación a quienes no la tengan, y quienes la tienen esperamos que la contagien a sus compañeros”.

“Hay una creencia que quien egresa de la institución automáticamente ingresa a las fuerzas de seguridad, lo cual no es cierto. La Policía y el Servicio Penitenciario no tienen la obligación de tomarlo, es como cualquier institución, allí se forman, cumplen, pero la institución que lo recibe laboralmente puede o no incorporarlo, no es obligación, no es que si ingresaron al Instituto ya tienen su carrera asegurada”.

En otro tramo de la entrevista con este diario, Calvó se refirió acerca de los rumores de un ingreso y cursada “fraudulenta” en el ISSP y alumnos que están hace más de 6 años estudiando. Aclaró esto diciendo que “por reglamento, la carrera de oficiales es de 3 años, y los alumnos pueden recursar solamente hasta tres materias en todo su diseño curricular, es decir volver a hacerla y además pueden reingresar solo una vez, es decir que si le va mal este año o por alguna dificultad se le da la baja, pueden reingresar solo una vez al año inmediato siguiente”.

Explicó “ante esta versión de que están 5 o 6 años en la carrera de técnico cuando es de tres años, pueden ser que estén hace 5 años porque un año cursaron, al siguiente recursaron, luego hicieron 2° año, debieron reingresar y están haciendo 3° año, por ende lo máximo que se puede extender son 5 años, siempre y cuando estén dentro de las edades permitidas, porque no es que 1° año lo pueden hacer con 24, 25 o más años, 1° año lo pueden hacer hasta los 23 años, 2° hasta los 24 años y 3° hasta los 25 años, si están fuera de esas edades se les da de baja”.

Carolina Calvó expresó que “realmente desconozco la causa o quiénes son los que están ensañados con el Instituto, lo que si se es cómo trabajamos, por eso estamos seguros que las versiones que vengan lo máximo que hacen es llevarnos tiempo en aclararlas y responderlas y emitir partes de prensa o convocar a los medios para los interesados, pero en realidad cuando llamamos a los interesados para esclarecer, en su momento a los aspirantes, para ver cada uno de sus exámenes fueron solo 3 de los 3 mil que están en boga”, concluyó.