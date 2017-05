Morales: “esperemos que puedan llevarse un cuadro de situación de lo que es Jujuy, de cómo hemos vivido y cómo vivimos” Visita del Grupo de Trabajo de la ONU

Jujuy al día® – En diálogo con los medios, el Gobernador Gerardo Morales se refirió de esta manera a la visita que recibirá mañana de los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de personas de Naciones Unidas, que llegarán esta noche a Jujuy en el marco de su visita a la República Argentina.

Al respecto, Gerardo Morales manifestó “la verdad que fue una invitación originada por nosotros y estamos contentos que puedan venir, que puedan ver Jujuy, conocerla, conocer cómo vivimos los jujeños y hablar con toda la gente, con los actores, instituciones, con los distintos Poderes”.

“Tienen una agenda propia de contacto, y los recibiré con mi equipo a las 9 de la mañana. La verdad que es una gran noticia ya que desde el 2007 que querían venir y el gobierno anterior no les autorizaba entrar al país, vinieron a ver muchísimos temas más allá de Jujuy”.

Recalcó “estamos muy contentos y esperamos que escuchen voces y puedan llevarse un cuadro de situación de lo que es Jujuy, de cómo hemos vivido y como vivimos los jujeños, y de qué ha pasado en Jujuy. La verdad que tenemos muchas expectativas”.

Respecto a si se entregará algún informe sobre la situación de Milagro Sala, Morales aclaró “no lo sé, no hay una forma preestablecida, vamos a conversar, harán preguntas y nosotros en lo que respecta al Ejecutivo, queremos que conozcan el pensamiento y qué es lo que estamos haciendo en las distintas áreas”.

“Pero no hay un formato, no es que mandaron un formulario para saber cómo era la cosa, cómo debía ser. Será una reunión que no durará más de una hora porque tienen una agenda apretada”.

Resaltó “que estén en Jujuy es muy importante para nosotros a partir de lo que pasó a nivel internacional, habíamos pedido que vengan”.

Para finalizar, fue consultado sobre la posibilidad de más cambios en su gabinete, respondió “ya les vamos a avisar, están ansiosos por los cambios, creo que no va a haber ninguno”.