Reunión en Diputados por obras de infraestructura y servicios en los distintos municipios Estuvieron funcionarios provinciales, legisladores y jefes comunales

Jujuy al día® – Ayer, en el salón “Dr. Raúl Alfonsín” de la Legislatura provincial, se realizó una reunión entre funcionarios del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, diputados de la Unión Cívica Radical y jefes comunales, a fin de agilizar los pedidos que estos realizan por obras y servicios públicos, y que sus respectivas comunidades demandan.

El encuentro fue encabezado por el titular de la mencionada cartera provincial, Jorge Raúl Rizzotti, y el presidente del bloque de diputados de la UCR, Alberto Bernis, participando también los intendentes de Santa Clara, José Luis Colque; de La Mendieta, Ricardo Farfán; de La Esperanza, Ramón Carrizo; de Monterrico, Carlos Ibarra; de El Talar, Juan Carlos Ruiz, y de Palma Sola, Fernando Agüero. Asimismo estuvieron funcionarios de los organismos que dependen del Ministerio de Infraestructura, como por ejemplo el Instituto de Vivienda y Urbanismo, la Secretaría de Transporte, la empresa Agua Potable de Jujuy, la Secretaría de Energía y las direcciones de Vialidad y de Recursos Hídricos.

Al respecto, el diputado Bernis indicó que la reunión sirvió para ver las necesidades de estos municipios y que estos presenten los proyectos necesarios, especialmente para conseguir obras del Plan Hábitat, como ser la pavimentación de calles, de agua potable y de energía eléctrica, a fin de que puedan brindar una mejor calidad de servicios a sus respectivas comunidades.

Reconoció que la mayor demanda es en cuanto a viviendas, por lo que este año la Provincia tiene prevista la construcción de más de 4 mil unidades, que no solo solucionarán en parte las necesidades en esta materia de varias jurisdicciones, sino que también generarán puestos de trabajo para la población de cada lugar.

El legislador también dijo que se están haciendo más de un centenar de obras de agua, cloaca y desagües, y que están previstas inversiones del orden de los 300 millones de pesos en San Pedro y de 150 millones en Libertador, para trabajos de estas características.

También destacó las labores en Recursos Hídricos, los nuevos accesos a Perico y a Maimará y las reconstrucciones de Volcán y Tilcara afectadas por aludes y aluviones durante la última temporada estival. “Se está haciendo un trabajo fuerte por instrucciones precisas del gobernador Gerardo Morales, y este Ministerio de Infraestructura no solo realiza un trabajo que tiene que ver con la coyuntura sino también con el futuro de la provincia”, destacó Bernis.

Consultado sobre la ocupación ilegal de lotes y viviendas, dijo que el alerta del Gobierno provincial por estos casos “es permanente”. “Pero la gente cree y está confiando en el gobernador, que ha dispuesto el sorteo de lotes y de viviendas para personas que realmente necesitan un lugar donde vivir, porque se está actuando como corresponde y como marca la ley. Hay que darle prioridad a la gente que no tiene lote ni vivienda, que no tiene nada. Y el gobernador no solo genera credibilidad en los discursos sino también en los hechos”, subrayó.

Por su parte, el ministro Rizzotti destacó que la próxima semana habrá reuniones con otros intendentes, debido a que el Ministerio de Infraestructura abarca a tantos organismos “que obliga a tener un vínculo continuo con los jefes comunales, porque son muchos los reclamos que ellos también reciben de sus comunidades”.

Dijo que en el encuentro de hoy se han acordado metodologías con el fin de agilizar la recepción de pedidos de los intendentes y el seguimiento de cada una de estas solicitudes. “La idea es conversar con todos, porque más allá del sector político al que pertenezcan, como Ministerio de Infraestructura tenemos la obligación de ayudar a solucionar los problemas de toda la gente”, resaltó el funcionario.

Sobre la usurpación de tierras y lotes, Rizzotti destacó que es importante la labor que realizan los intendentes en lo que hace a la “contención” de la gente, si bien la responsabilidad de lotes fiscales y viviendas sean del Estado provincial. “El gobernador ya dijo que no se va a negociar con quien usurpa tierras o viviendas, porque están cometiendo un delito y están tratando por fuera del marco de la ley obtener algún beneficio, por lo que no estamos dispuestos a ceder. Lo hemos logrado hasta ahora, porque desde hace un año cada pedazo de tierra que ha sido usurpado ha sido desalojado. Y en el caso puntual de El Carmen son 200 viviendas que van a ser terminadas en un plazo de 60 a 90 días”.

También apuntó que “hay que avanzar en las condiciones de habitabilidad, darle a la gente una casa para poder construir un hogar, no darle un tapera para ver qué hace después para vivir en ella”.