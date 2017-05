Oehler: “Jujuy es la que tiene la riqueza, y Salta la que nos vende”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el ministro de Cultura y Turismo de la provincia, Carlos Oehler, se refirió de esta manera a la importancia de la relación público – privado en el sector turismo y a la importancia del trabajo en conjunto en pos de posicionar a Jujuy como destino turístico receptivo.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, el ministro Carlos Oehler expresó “una cosa que hay que entender es la necesidad de la complementariedad de uno y otro, es que el Estado no presta servicios, no desarrolla actividad económica vinculada con el turismo, lo que hace es generar condiciones de infraestructura para la promoción, para la instalación de un sitio y el privado es el prestador del servicio, el privado es el hotelero, el gastronómico, el de la agencia de viajes, el guía de turismo, todo eso es el sector privado”.

“Es necesaria la complementación de uno con otro porque hay sectores de la actividad que nosotros no podemos abordar porque el Estado no presta servicio de hotelería, lo presta el sector privado, entonces esto que hacemos es que, en rigor de verdad, lo venimos construyendo lenta y pausadamente desde el año pasado, el sector privado recupere confianza en el sector público, confianza que lamentablemente estuvo rota porque antes el Estado se dedicó a hacer lo suyo sin pensar en el fortalecimiento del sistema turístico donde los privados cumplen un rol fundamental”.

Agregó que “todo el año pasado estuvimos con el sector privado en un diálogo permanente, en reuniones compartiendo una serie de instrumentos que están previstos incluso en la Ley de Turismo que permiten recomponer esta confianza y que pueda pasar esto, que el Estado pueda convocar al sector privado a desarrollar una propuesta y que el sector privado concurra masivamente”.

Explicó que “en esta propuesta están involucradas las 6 agencias que tienen formalizada su actividad receptiva y nosotros aspiramos que no sean solamente 6, si no que, de las 58 agencias, la mitad de las agencias que tenemos en la provincia se vuelvan agencias receptivas, y no como pasa hoy que tenemos una enorme cantidad de agencias emisivas”.

Además el Ministro de Cultura y Turismo señaló que “están interviniendo alrededor de 25 hoteles distribuidos en todo el territorio provincial, agencias de viajes de las 5 regiones, guías de turismo que están particionado, en algunos casos a título individual desde su empresa particular, comprometidos con esta propuesta que están haciendo de todas las regiones”.

“Lo que buscamos es darle una integralidad al desarrollo turístico en materia territorial. Queremos, más allá de cuidar a la ‘Niña bonita’ que es la Quebrada de Humahuaca, fomentar el desarrollo turístico en otras zonas de la provincia como las Yungas, los Valles y la Puna, y esto se logra con la participación del sector privado y hay que hacer inversiones, capacitaciones, hay que mejorar servicios en algunos lugares y todo esto sin la voluntad de integrarse del sector privado no es posible llevarlo adelante”.

En referencia al trabajo que se planéa llevar a cabo conjuntamente con la provincia de Salta, el ministro Oehler expresó “tenemos que establecer un diálogo de igual a igual con Salta ya que hoy el diálogo que tenemos es desigual porque Salta avanzó casi 20 años en materia de desarrollo turístico y Jujuy se quedó estancado, y estamos recuperando aceleradamente el tiempo para recomponer ese diálogo con Salta, donde también seamos un destino reconocido como ellos, porque la verdad que Jujuy es la que tiene la riqueza y Salta la que nos vende”.

“Salta tiene más de 40 agencias receptivas, ellos trabajan no solo con lo de Salta sino lo de Tucumán, Jujuy y Chile, ellos han avanzado sustantivamente en la creación de redes que le permite tener ofertas que van mucho más allá de su propia provincia”.

Oehler aseguró que “Jujuy debe recuperar su lugar, tenemos que avanzar y pararnos en esa posición, sin pelearnos con los salteños, si no que se nos reconozca en nuestra potencialidad y nuestra calidad como destino turístico y a partir de ahí establecer un diálogo para hacer cosas conjuntas, como por ejemplo, el tema Brasil, porque a Brasil no podemos ir como provincia aislada si no tenemos que ir como región, debemos vender en Brasil el NOA, no solo Jujuy, vamos instalar Jujuy como atractivo pero debemos vender el NOA”, concluyó.