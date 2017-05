Vecinos denuncian que motochorros y arrebatadores asolan el barrio Prensa

Jujuy al día® – Los vecinos que habitan el Barrio Prensa no tienen paz con la ola de delitos que se continúan sucediendo en este sector habitacional que se encuentra en el ingreso a Campo Verde. Hace unas semanas se conocía el caso de una pareja que golpeo con intenciones de robo a un niño de 12 años a plena luz del día en el polideportivo ubicado en esta zona y posteriormente amenazaban con un arma de fuego a otros jóvenes sin que hasta el momento se haya podido detener al agresor. Por este acontecimiento vecinos se reunieron con autoridades de la secretaría de seguridad, sub secretaría de seguridad, coordinación vecinal de la policía, responsables de la seccional 50, todos ellos lanzaron promesas de implementar operativos a fin de contrarrestar la avanzada de los delincuentes.

A través de un comunicado, manifestaron que, si bien desde aquellas reuniones por un tiempo se observó un incremento de la presencia policial, la última semana fue de terror para los habitantes de este sector poblacional ya que en menos de siete días ocurrieron diferentes hechos, como que el lunes a la madrugada una persona a eso de las 6.30 paso corriendo por todos los techos de los vecinos que habitan sobre la calle Walter Abascal, el día viernes a la noche sobre la calle Solís motochorros golpearon y arrastraron a una mujer que llegaba del trabajo y el sábado a la mañana otra mujer fue golpeada y le arrebataron su bolso en la intersección de las calles Wayar y Luna Espeche, en todos los casos el denominador común es que los ladrones tomaron como vía de escape un camino que lleva a la zona conocida como “Villa Piedrita” y desde allí se escabullen por las playas del rio Chijra.

Esta zona de fuga utilizada por los delincuentes fue denunciada por los vecinos ante todas las autoridades, es mas se hicieron propuestas de instalar una casilla policial en la esquina de las calles Wayar y Luna Espeche y desde allí controlar esta zona liberada a la delincuencia. Sin embargo pareciera ser que tanto las autoridades de la secretaría de seguridad, como de la sub secretaría de seguridad y de coordinación vecinal de la policía no tienen la voluntad o no quieren o quizás no se animan a actuar en esta verdadera zona roja donde pareciera ser habrá que implementar una suerte de “ley de la selva” para que se puedan resguardar los bienes y la seguridad de quienes habitan allí.