Jujuy: el ex Jefe de Gabinete de Eduardo Fellner se encamina al juicio oral

Jujuy al día® – A poco más dos meses para que se cumpla un año de que el Fiscal de la investigación solicitara la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados al cuestionado ex Jefe de Gabinete de Eduardo Fellner, Armando Berruezo, y a la ex Escribana Adscripta al Registro Público del Estado, Patricia Aguilera, el camino procesal continua para establecer si ambos llegarán a juicio oral. Los abogados defensores han dilatado el proceso con la presentación de diferentes recursos.

Aguilera está imputada del “incumplimiento de deberes de funcionario público”, en el expediente en el EXPTE Nº. P-139.277/16, donde también está imputado Armando Rubén Berruezo, el cuestionado ex Jefe de Gabinete, y mano derecha del exgobernador Eduardo Fellner, por el delito de “Abuso de autoridad, negociación incompatible con la función pública, fraude a la administración pública y falsedad ideológica, en concurso real”.

El Fiscal decidió solicitar la elevación a juicio, ante el Tribunal en lo Criminal N° 2, de esta causa contra la ex Escribana Adscripta al Registro Público del Estado jujeño ya que habría autorizado, el 15 de marzo del 2002, la escritura del terreno de Finca El Pongo, adquirido en 1985 por Berruezo, quien en el 2002 se desempeñaba como Ministro de Gobierno y Justicia de Eduardo Fellner.

El pedido de elevación a juicio se realizó en el mes de julio del año pasado ante el Juez de Control N° 4, Isidoro Cruz.

Antes que el Juez resolviera, la defensa de Patricia Aguilera presentó un recurso de prescripción (del delito). El recurso aducía que Aguilera no era funcionaria pública.

Esto ingresó a la Cámara de Apelaciones y Control que analizó el mismo y resolvió no hacer lugar al planteo de la defensa, afirmando que era funcionaria pública, y no existirá prescripción del delito ya que este tipo de delitos cometidos por funcionarios públicos no prescriben.

Luego de este revés, recurrió la decisión ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia.

Posteriormente la Sala le corrió vista del expediente al titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez quien debe dictaminar sobre el caso, pero nuevamente el abogado de la escribana imputada, mediante otra media dilatoria, planteó ante el STJ que es inconstitucional el pedido de dictamen realizado a Lello Sánchez.

Tras el análisis, el STJ resolvió rechazar tal planteo de inconstitucionalidad y finalmente ya habría corrido vista del expediente al titular del MPA, quien deberá dictaminar. Vale aclarar que tal dictamen no sería vinculante.

Una vez que Sergio Lello Sánchez resuelva, el expediente regresará al STJ quien deberá resolver el caso.