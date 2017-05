Energía limpia en Jujuy: interesante propuesta para adquirir termotanques solares

Jujuy al día® – El Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), continúa implementando el Programa de Microcréditos para Termotanques Solares “Con el sol ahorramos”, a través del cual las familias jujeñas pueden acceder de manera rápida y sencilla a una unidad de ahorro energético para el hogar.

El IVUJ está entregando 5.000 microcréditos en hasta 36 cuotas, para luego iniciar con plan de pago que se ofrece a cada solicitante, para la provisión e instalación de los termotanques solares, que son fabricados en la provincia por la empresa público-privada Jujuy Solar S.A.

Felisa Barroso, una vecina de San Antonio, contó cómo fue el proceso para obtener el termotanque solar, precisando que se enteró por los medios de comunicación de la existencia de los microcréditos y se acercó al Instituto de Vivienda para “saber qué posibilidad tenía” de acceder a uno de ellos. “Entonces recabe información, me pareció muy bien y así continúe con los trámites para que el personal del IVUJ viniera a ver si la casa era apta. Así me visitaron, inspeccionaron y me dieron el visto bueno. Accedí a la forma de pago, estuve de acuerdo con la propuesta, y las formas de pago, me parecieron muy buenas y accesibles”, recalcó.

Con el uso del termotanque solar en la vivienda, Felisa tendrá la posibilidad de calentar el agua de su casa con la energía del sol, incrementando el ahorro doméstico, el cual impacta directamente a favor del medioambiente. “Acá en el pueblo de San Antonio tenemos la dificultad de tener solo gas con garrafa, por supuesto es un costo más elevado que el gas natural, entonces uno trata de economizar de alguna manera y esta posibilidad es hermosa”, aseguró.

Felisa comentó, además, que gracias a la instalación de la unidad de ahorro energético cuenta con agua caliente en todo momento, mientras haya sol”, pero que este sistema le permite mantener el calefón a gas, para los días nublados y de baja temperatura. “Ya prácticamente el calefón no lo uso, a la hora que sea tengo agua caliente, directamente del termotanque solar. Entonces me está costando encender el calefón”, dijo la señora Barroso.

El personal del IVUJ se encarga de inspeccionar, instalar y constatar que el termotanque solar funciona correctamente. Por eso, Felisa insta a los vecinos a que adopten este sistema ecológico porque brinda “una mejor calidad de vida y es accesible a todos, porque las cuotas son bajas y creo que muchos podrían pagarlas. Además, el IVUJ te garantiza que esté funcionando”, aseguró.

Quienes deseen obtener más información sobre el Programa de Microcréditos para Termotanques Solares, pueden acceder a la página web del IVUJ: www.ivuj.gov.ar o dirigirse a la Unidad de Créditos del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, ubicada en Güemes 853, San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes, de 7,30 a 13.