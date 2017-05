“Empezaron las declaraciones de muchos corruptos, porque son varios” Por la construcción del puente sobre avenida Bolivia

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Próspero Nieva, Coordinador de Asesores ad honorem del Gobierno de la Provincia, e histórico dirigente del radicalismo, se refirió a los avances en la investigación, que tuvo como origen su denuncia, respecto a las irregularidades en la construcción del nuevo puente ubicado en Avenida Bolivia. “Hubo mucha corrupción”, aseguró.

Además comentó que se encuentra en pleno proceso de una investigación bajo su órbita del faltante de 4 millones de pesos en combustibles dentro de la Dirección Provincial de Vialidad durante la anterior gestión de gobierno.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Próspero Nieva expresó “estoy satisfecho con la labor del doctor Millón Quintana porque está yendo pausadamente pero con inteligencia realizando el trabajo. Nosotros no damos un solo paso como gobierno de la democracia, atropellado y destruyendo lo hecho anteriormente, si no que por instrucciones precisas del gobernador se están haciendo las cosas con asistencia técnica y jurídica”.

“La asistencia técnica ha sido dada, previo informe solicitado por el arquitecto Pablo Civetta, informes que dicen desde Córdoba, por ejemplo, que son obras mal hechas, porque obstruye la avenida Bolivia, una avenida que era transitada periódicamente por miles de vehículos y ómnibus, pero ahora le han cerrado el paso con la construcción de un puente”.

Agregó “me pregunto en estas instancias de la investigación quién hizo eso, porqué. Daré una respuesta primaria, que conozco: hay un arquitecto, tiene todos contratos verbales, el daba las instrucción de modificación del trazado de forma verbal, la construcción del puente con su corrección verbal, y todo esto es corrupto”.

“Lógicamente, y a ‘ojo de buen cubero’, se da cuenta que está mal hecho, se han destruido viviendas, se ha avanzado sobre la calzada para hacer una sola mano, no tiene peralte, no tiene nada que resguarde la seguridad de transeúnte ni vehículos, y para poder arreglar eso tendría que expropiarse el terreno de la Universidad y eso no se puede hacer”.

Próspero Nieva sostuvo que “se hizo un estudio, estoy conforme, y ayer –por el martes- creo que empezaron las declaraciones de muchos corruptos, porque son varios, no uno solo, no solo el ex gobernador Fellner, su vicegobernador, el Ministro de Obras Públicas, las empresas que participaron, hay millones pesos invertidos”.

Explicó “hay dos montos que el pueblo de Jujuy debe saber: desmantelar el puente, como piden los vecinos, reconstruir o trasladarlo, cuesta 8 millones de pesos. ¿Cuánto sale la remoción de tierra? millones el metro cubico. Y, ¿dónde está esa plata?, no sabemos”.

“Hubo mucha corrupción, ahora hay que ser paciente. Ya se lo había dicho el gobernador al ex gobernador que pare la obra porque, a prima facie, correspondía su destrucción y el ex gobernador hizo caso omiso y apuró una obra para que aparezca terminada una vez concluida la elección”.

Agregó “pero la terminaron mal, gastando dineros públicos, y olvidándose que el artículo 10 de la Constitución indica que cuando un funcionario hace una obra mal en perjuicio de los interesares de la comunidad debe responder con su propio patrimonio”.

Sostuvo que “luego de esta acción civil, donde la investigación está a cargo del doctor Millón Quintana, vamos a ir sobre la acción penal, iremos hasta lo último”, afirmó.

Además, el Coordinador de Asesores ad honorem del Gobierno de la Provincia comentó que “esto va a ser el puntapié inicial y estoy interviniendo en otros casos como el faltante de más de 4 millones de pesos en combustible en la provincia, en Vialidad, y el faltante de elementos de camiones que estamos investigando y vamos a hacer caer el peso de la ley a todos los responsables, a toda la corrupción, porque se está destapando la olla”.