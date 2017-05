Jujuy al día® – Así lo manifestó el Secretario General del gremio de los Trabajadores Judiciales, Freddy Berdeja, al ser consultado por nuestro medio sobre la postura que ha tomado el Sindicato del SEOM respecto a la presentación de las declaraciones juradas de los miembros de la comisión directiva.

Al respecto, Freddy Berdeja manifestó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “en esto hay dos cuestiones. En primera instancia, los sindicatos no recibimos dinero del estado público, recibimos de los afiliados y del compañero que quiere afiliarse al sindicato. Además, el compañero tiene la posibilidad, a través de la comisión revisora de cuentas y balances anuales, de controlar los gastos de los sindicatos, es distinto con el dinero público”.

“Diríamos que sería voluntario que los funcionarios presenten su declaración jurada si todos los periodistas y los trabajadores diríamos que no vamos pagar el IVA, no pago este impuesto y no pido rendición de cuentas, pero al IVA lo pagamos todos con lo cual el dinero que maneja el Estado es un dinero público, que aportamos desde el primero a los últimos de los ciudadanos o de los que viven en el país. En el caso de los sindicatos no es así”.

Sin embargo Berdeja agregó “considero, es lo que pienso como Secretario General de Judiciales, y no desconozco la realidad, si en un momento en que esta política neoliberal pone en cuestionamiento a los sindicatos, creo que los dirigentes debemos allanarnos y presentar nuestras declaraciones juradas, porque lo que el gobierno quiere no es correr a los dirigentes como el común de la sociedad cree, lo que quiere es anular a los sindicatos”.

“Porque si se trata que los dirigentes personalizados: Susana Ustarez, Víctor Aramayo Freddy Berdeja, diéramos un paso al costado y se solucionaría, desde ya lo haría, pero no es así, es ir contra los sindicatos, debilitar donde el trabajador se organiza para defender sus derechos, la única organización legal que tienen los trabajadores son los sindicatos”.

JUJUY AL DÍA® consultó al Secretario General del Gremio de Trabajadores Judiciales si considera que, tanto en Jujuy como en el país, hay sindicalistas “vitalicios”, a lo que contestó “creo que existen las dos cosas. Es verdad que existen sindicalistas que vienen renovando su mandato, pero es fruto de las elecciones. Hay políticos que vienen desde el advenimiento de la Democracia, desde 1983, tenemos diputados que se jubilarán con el cargo de diputados, pero bueno, son fruto de una elección, del sufragio libre de cada uno”.