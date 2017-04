Jujuy: se sortearon 70 licencias de taxis

Jujuy al día® – En instalaciones de la Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes y con amplia convocatoria se realizó el tan esperado sorteo de las 70 Licencias para los choferes de taxis que reunieron los requisitos previamente establecidos.

Momentos antes de dar comienzo a la transparencia del mecanismo del sorteo certificado por el escribano Enrique Cabrera Granada; el Intendente de la ciudad, Raúl Jorge destacó frente a los presentes “Estamos haciendo realidad el sueño de tantas familias. Hoy concretamos esta iniciativa que hemos tenido junto con el Concejo Deliberante, no solo con el oficialismo sino también con la oposición pensando en el bienestar de los trabajadores del volante que hace mucho tiempo tienen la esperanza de pasar de ser locatarios de una licencia y trabajar en dependía a ser titulares de una Pymes, una posibilidad económica para su familia”.

“Hemos realizado esto con una política pública clara que ha permitido lograr la sanción de la ordenanza y hoy el tan esperado sorteo con total transparencia para distribuir estas licencias” concluyo el jefe comunal.

El Presidente del Concejo Deliberante de la ciudad Dr. Lisandro Aguiar detalló, “esta ordenanza implica un cambio de paradigma realizando un sorteo de licencias con total transparencias y siendo fidedigna con la revisión de los escribanos públicos. La expectativa de los distintos muchachos del sector del taxi nos pone muy contentos”.

Por su parte, otro de los representantes de la temática fue el Secretario de Servicios Públicos del municipio capitalino, Guillermo Marenco definió “el transporte es una política de estado que viene llevando a cabo desde su primer día de gestión el Intendente Chuli Jorge. Año a año hemos venido creciendo con estas estructuras y este es el corolario de una vieja necesidad”.

“Sabemos que a partir de hoy no solo se benefician 70 familias con una propuesta de trabajo genuina, sino también va a beneficiar a un sector que reclamaba este servicio como lo es Alto Comedero, porque estas 70 licencias van a tener un eje fundamental de funcionamiento en ese populoso barrio de nuestra ciudad”, concluyo el funcionario.

A su vez, y acompañando esta actividad, se encontraba el Concejal justicialista Miguel Morales quien expresó “estamos muy conformes con haber tenido un consenso en la ordenanza, esperando una pronta solución a aquellas personas que no tienen recursos. Pensando en que hay historia duras de vida, y hemos pedidos que estas licencias no puedan ser vendidas para que no se convierta en desmedro de otros”.

El relato de la alegría:

En un clima colmado de emoción, algunos de los ganadores del sorteo brindaron sus palabras. Fueron palabras acompañadas por “Lágrimas de alegría” como lo manifestaron ellos mismos:

Marcos Salvatierra: “Hace muchos años que estoy esperando este momento, esto es por y para mi hija”

Cavalante Daniel: “Estoy muy agradecido, muy emocionado, es importante para mí y mi hija. Se hizo todo como lo dijeron, con un sorteo transparente. No puedo creer haber sido uno de los ganadores”.

José Luis: “Da gusto que este gobierno municipal esté ayudando a la gente que realmente lo necesita, es una nueva oportunidad para mí y mi familia”.

Andrea Herrera: “No puedo contener la emoción, casi no me salen las palabras para agradecer. Soy una de las pocas mujeres al volante, hace 8 años que ya vengo trabajando en el rubro, es muy gratificante en lo personal este momento. Quiero agradecer al Intendente “Chuli” Jorge que siempre nos ha dado su apoyo, siempre contamos con él para todo. Quiero agradecer a la municipalidad y decir que las mujeres también conseguimos grandes cosas. Estoy feliz, muy muy feliz, solo gracias a todos”.