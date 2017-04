Encuentro interministerial por los derechos de niños, niñas y adolescentes

Jujuy al día® – En las ciudades de San Pedro, Perico, Humahuaca y Palpalá se realizó el encuentro “promoción y protección de derechos con los actores territoriales del sistema de protección integral de derechos de niños, niñas ya adolescentes de la provincia de Jujuy” impulsado por el Ministerio de Desarrollo Humano.

Los días 25, 26 y 27 de abril se concretó el encuentro interministerial destinado a los equipos interdisciplinarios de los ministerios de Salud, Educación, Justicia y Desarrollo Humano d toda la provincia.

Así lo indicó la Magister Silvia Stuchlick, Coordinadora del Proyecto Sistema de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de Desarrollo Humano y representante de UNICEF: “la decisión fue llegar a todas regiones y ponernos en contacto con todos los equipos territoriales de todos los ministerios, esta decisión fue tomada a partir de una inquietud del Ministerio de Desarrollo Humano como autoridad de aplicación de la Ley acá en la provincia”.

El objetivo de este encuentro es hacer una puesta en común de los decretos 2531 y 2532 que fueron firmados por el Gobernador respecto a la protección integral de los derechos de niños y niñas y adolescentes.

Stuchlick con respecto a los decretos que fueron abordados en el encuentro explicó “uno es un circuito general que lo que hace es articular, coordinar la forma en que los profesionales desde todas las áreas deben trabajar y comunicar situaciones de vulneración de derechos de niños y niñas, trabajando conjuntamente con las Oficinas de Protección de Derechos que están descentralizadas, regionalizadas en cada uno de los municipios a través de convenios y el otro es para jóvenes en Conflictos con la Ley Penal que establece toda la operatoria, como se detiene, a donde tienen que ser alojados los adolescentes, las prohibiciones con respecto de privación de la libertad de adolescentes inimputables, donde también intervienen todos los ministerios en este circuito”.

Asimismo continuó explicando que “dado que el Ministerio de Desarrollo Humano tiene los equipos interdisciplinarios trabaja con los adolescentes tantos en el Centro de Admisión y Derivación, las residencias educativas y el programa de Libertad Asistida más el Ministerio de Salud que tiene que hacer la atención medica correspondiente y cuando se trate de privación de libertad en la residencia por tiempo más largo es el Ministerio de Educación el que tiene que brindar la educación tanto primaria como secundario para que los chicos sigan escolarizados, es decir que es un trabajo muy articulado corresponsable de todos los ministerios pero obviamente coordinados por el Ministerio de Desarrollo Humano debido que es la autoridad de aplicación de infancia en la provincia”.

Silvia Stuchlick se manifestó emocionada por la gran convocatoria del encuentro e indicó “no pensábamos que iba ser tan masiva la concurrencia, pero por sobre todo participativa, la dinámica que se uso es la puesta en común de videos y después todos pudieron opinar, internalizar estas cuestiones que se estaban presentando y además se llevaron todos los decretos para poner en conocimiento dentro de sus instituciones y eso es trabajar integralmente y no de forma fragmentada”.

Por su parte la Ministra de Desarrollo Humano, Lic. Ada Galfré hablo sobre el rol fundamental que deben cumplir los organismos que trabajan en post de los niños, niñas y adolescentes en cuanto a los derechos vulnerados, “es muy importe porque más allá de los debates lo cierto es que hay una legislación basada en la convención internacional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que lo que está determinando es el rol que tenemos que tener los adultos en cada una de los ámbitos que trabajamos o las disciplinas que tenemos como profesión para que estos derechos no se vulneren y en el caso que así fuera recibir el tratamiento adecuado que es totalmente lo opuesto al paradigma de la situación irregular que se consideraba a los chicos como un objeto y no como un sujeto de derecho”.

En cuanto a los que se encuentran en conflicto con la Ley la funcionaria provincial expresó “legalmente se establece una edad de inimputabilidad entonces si han cometido una infracción, no pueden estar detenidos más de 24 horas aquí es también donde se cambia la mirada, antes se actuaba directamente desde la justicia, quién determinaba si la infracción era mayor, ellos determinaban a donde iban o si estaba abandonado y hoy el organismo de aplicación hasta esa edad es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que cuando el delito es un Conflicto con la Ley Penal porque también lo hay , se articula con la justicia”.

Por ello señaló la ministra “lo que hay que trabajar es la responsabilidad y no el castigo, entonces en primer lugar un chico no puede estar en una comisaria más del tiempo, no se lo pude dejar en una institución y olvidarse de él para que eso no se vea, lo que tenemos que hacer es darle las oportunidades, en primer lugar que se puedan hacer responsables de lo que han hecho, pero la responsabilidad no está desde el encierro como una medida sino que están en un espacio en caso que tuvieran que cumplir un tiempo en cuanto a la responsabilidad penal eso ya es un sistema socioeducativo que le permita reflexionar porque ha sucedido lo que ha sucedido, que quiere para su vida, que habilidades tiene poder darle las herramientas para que las desarrolle y para que no vuelva de adulto al mismo sistema que después condenamos”.

En cuanto a los casos de abusos y de vulneración en niños y niñas Galfré indicó que “por ahí se dice que aumentaron los casos y en realidad se visibilizan y no se ocultan, lo que durante años se ocultó y hasta se naturalizó, el hecho que surjan estos debates donde muchas veces no se coincide con las ideas es bueno hasta que lleguen a coincidir y entender que no es un capricho de nadie sino que es el cumplimiento de una Ley”.