La justicia hizo “una utilización del Código Penal en demasía” contra los policías por los hechos en Agrarias

Jujuy al día® – Así lo expresó en declaraciones a nuestro medio el ministro de Gobierno y Justicia de Jujuy, Agustín Perassi, al referirse al accionar policial en los hechos en la Facultad de Ciencias Agrarias, las consecuencias judiciales de los mismo. También habló sobre la relación Estado provincial- UNJu, y criticó el comunicado de la Universidad.

Respecto a lo sucedido en Agrarias, Agustín Perassi manifestó en una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA® que “acá hubo una situación que no debió haber existido pero pasó. Indudablemente la policía, sobre todo los que condujeron el operativo, no han tenido el cuidado que debían tener y el Poder Ejecutivo reaccionó en ese sentido internamente y después a través de la conferencia de prensa se complicó más la situación de la Policía porque había habido detenidos y en la comisaría decían que no y era malo que sucediera”.

“Se han tomado las medidas necesarias. El Jefe y Subjefe han considerado que debían poner la renuncia a disposición del Poder Ejecutivo y el gobernador las aceptó y hoy tenemos un nuevo jefe. Se fue haciendo lo que se consideró que debía hacerse, luego está la justicia que deberá expedirse en función de las denuncias presentadas”.

Respecto a esto, expresó “a mi entender, y a título personal, la justicia debe actuar con la moderación adecuada, en el sentido de respetar los derechos de los policías y viendo que las responsabilidades no son iguales en aquel que da la orden y el que ejecuta”.

“Tienen que tenerlo en cuenta porque si no se termina deteniendo a todo un equipo de policías como pasó acá, donde hay algunos que no tienen ninguna responsabilidad por circunstancia del hecho o no estaban presentes o en las cercanías, o uno conduciendo un móvil pero no intervino en el operativo propiamente dicho”.

JUJUY AL DÍA® consultó al ministro Perassi su opinión acerca de la imputación que han sufrido los 17 policías arrestados, la cual es “Allanamiento ilegal, abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad agravada por apremios ilegales y vejaciones, prolongación indebida de la libertad”. Señaló al respecto “me parece que hubo una utilización del Código Penal en demasía”.

Por otra parte, el funcionario se refirió a la implicación de los hechos en al relación UNJu – Estado provincial. “Indudablemente no es el mejor de los climas, pero desde el gobierno de la provincia no se va a hacer nada en perjuicio de los estudiantes, en ningún rubro donde el Estado provincial tenga participación o pueda incidir a favor de los estudiantes, eso está muy claro y así será”.

“Desde el Estado, del Poder Ejecutivo, no se va a ir hacia una confrontación que perjudique a los estudiantes de la UNJu”, resaltó.

En otra parte de la entrevista con JUJUY AL DÍA®, Agustín Perassi se refirió al comunicado emitido por la UNJu en respuesta a las detenciones en la Facultad de Ciencias Agrarias. Al respecto, expresó “me dejaron preocupado dos o tres cosas. Primero, que el comunicado, en su conjunto, fue muy agresivo, más allá de la situación que ocurrió y que nadie puede negar”.

“Me preocupó, y en gran manera, me sorprendió, que el Consejo Superior de la Universidad, donde hay profesionales de trayectoria, haya hecho la solicitud de derogación de una ley, del Código Contravencional de la provincia de Jujuy, una ley en vigencia, que fue ampliamente debatida, fui diputado en ese momento, por parte de la sociedad, de profesionales, y que llevó tiempo, no fue un mes, esto está hace varios años y comenzó a tener vigencia el año pasado con la constitución del Juzgado Contravencional”.

Sostuvo “además es una ley que existe, con características similares, en todas las provincias, es una ley que rige las relaciones de la comunicad y que de pronto un Consejo Superior se expresa sobre la derogación lisa y llana, me sorprendió, no me cayó bien ver que el Consejo Superior se exprese de esa manera, creo que es equivocada la posición”.

Sostuvo que “si hay una ley que creen que no reúne las condiciones se puede presentar recursos a la justicia si viola la Constitución, por ejemplo, está el camino libre para hacerlo, cualquiera lo puede hacer”.

Agregó “si hay una parte en particular de la ley puede impugnarla, pedir que se modifique pero de ahí a pedir la derogación. Es raro que se hayan expresado de esta manera”.

Perassi mencionó que “luego, otro concepto que, por lo menos he leído e interpretado así, es sobre que los que están en la Universidad son los únicos propietarios del debate que puede darse sobre la educación superior universitaria, y creo que no es así. La sociedad en su conjunto, también individualmente, se puede participar del debate de la educación que queremos, que tenemos y que debe tener el país a través de las Universidades”.

Acerca de la politización de los incidentes, el Ministro de Gobierno y Justicia de Jujuy manifestó “no hay duda que se ha politizado. Estas son, para algunos, las reglas del juego, aprovechan cualquier circunstancia en beneficio de un sector u otro. Hay de todo en la viña del Señor, hay quienes se expresan con convencimiento sobre algún hecho en particular y hay otra gente que se expresan en función de los intereses que tienen, ya sean políticos, personales y demás”.

Además el Ministro Perassi cuestionó el accionar del Decano de Agrarias, Mario Bonilla. Mencionó “esto no está en el comunicado pero si me preocupa que un Decano salga a decir, para justificar, que él autorizó la fiesta. O desconoce cuál es la reglamentación que rige esto, no creo que lo haya hecho intencionalmente, pero creo que fue una expresión que no debía haber utilizado”.

“Si hubiera habido un error al autorizar la fiesta, no tener en cuenta que esto está reglamentado por una ley provincial que no está hecha para alguien en particular sino para todos aquellos que hagan algún tipo de fiestas con venta de bebidas alcohólicas, la reglamentación de la venta de alcohol es viejísima, el Código Contravencional anterior o Ley de Falta era de 1951 o 1952 y se modificó por el nuevo”.

“Es raro que se haya expresado así, quizás en la primera circunstancia decir ‘yo autorice la fiesta’ y asumir la responsabilidad puede sonar hasta positivo, pero indudablemente no tenía facultades para autorizar bebidas alcohólicas, y lugares que no están habilitados por las autoridades correspondientes, cada cosa debe estar en su lugar”.