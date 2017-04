Morales: “hay una actitud beligerante del gobierno de la universidad, la que parece más una unidad básica opositora”

Jujuy al día® – En diálogo con los medios, el gobernador Gerardo Morales se refirió al comunicado emitido por la UNJu tras los hechos ocurridos en la facultad de Ciencias Agrarias. Aseguró que el gobierno provincial garantizará la extensión universitaria.

Morales manifestó “lamento mucho esto, es la primera vez, soy un hombre de la Universidad jujeña reformista y realmente creo que es muy irresponsable lo que hizo la máxima autoridad de Gobierno de la universidad”.

“Más allá de esto, quiero decirle que desde el Gobierno provincial vamos a garantizar la extensión universitaria, vamos a seguir cumpliendo con las pasantías, vamos a ampliarlas con todas las facultades y vamos a ampliar los mecanismo de colaboración con los docente”.

Agregó “lo que no puede pasarle a la provincia es que no haya colaboración. No nos vamos a apartar de eso, queremos lo mejor para Jujuy. La Universidad nos aporta muchísimo, un gran potencial en nuestros chicos, docentes, profesionales que egresan”.

Afirmó que “más allá de esta ruptura institucional que ha planteado el Gobierno de la Universidad, vamos a garantizar la extensión universitaria”.

Acerca de la posibilidad del diálogo institucional, el Gobernador respondió “no sé, no hice nada hasta ahora, solo recibí. Nosotros tenemos la voluntad para todo, pero me parece que hay una actitud beligerante del gobierno de la Universidad, que más parece una unidad básica opositora, un grupo, una facción opositora mas que la conducción de una Universidad que le tiene que aportar al pueblo, así que lamento mucho esto”.

“La vida continua, vamos a garantizar la extensión universitaria, que los chicos que se queden tranquilos, docentes también y los necesitamos para todos los proyectos que estamos trabajando”.