“El gobierno garantiza los convenios y actividades referidas a la extensión universitaria”

Jujuy al día® – El titular del bloque de diputados radicales Alberto Bernis afirmó que el gobierno provincial garantiza a los estudiantes universitarios el cumplimiento de los convenios relacionados con actividades que hacen a la extensión universitaria.

El jefe de la bancada oficialista criticó el rompimiento de la relación institucional por parte de la Universidad Nacional de Jujuy con el Gobierno provincial, a pesar de las disculpas públicas hechas por el gobernador Gerardo Morales, respecto a la incursión de fuerzas policiales en el predio de la facultad de Ciencias Agrarias.

“Condenamos los excesos y el avasallamiento policial, y en consecuencia hemos tomado medidas contra las autoridades policiales, incluso se ha pedido la renuncia del Jefe y sub jefe de la fuerza, sin embargo el Consejo Superior, presidido por el Rector Rodolfo Tecchi, no acepta las disculpas del gobernador, llevando la situación al rompiendo del vínculo institucional, algo que no tiene precedentes” refirió el diputado radical.

Finalmente volvió a reiterar el compromiso del gobierno provincial de garantizar los convenios y pasantías para que alumnos de la casa de altos estudios puedan realizar, en el marco de la extensión universitaria, el aporte de los conocimiento aprendidos en la universidad, en las distintas necesidades de la sociedad, es decir involucrarse con los problemas cotidianos y trabajar al ritmo que la demanda lo requiera.