Jujuy: desmienten que ex Jefe y Subjefe de la Policía estén detenidos

Jujuy al día® – Tras la detención de todos los policías involucrados en los hechos acaecidos en la facultad de Ciencias Agrarias, desmienten versiones periodísticas que aseguraban que el ex Jefe, y el ex Sub Jefe de la Policía de Jujuy se encuentran detenidos.

La semana pasada, las fuerzas de seguridad jujeñas habían irrumpido en la facultad de Ciencias Agrarias y detuvieron a dos alumnos en el marco de una denuncia por “ruidos molestos”.

Según informó el Ministerio Público de la Acusación, en el día de ayer, domingo 23 del corriente, la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria Nº4 promovió acción penal pública y dispuso el arresto del personal policial y del Departamento Contravencional por los delitos de ALLANAMIENTO ILEGAL, ABUSO DE AUTORIDAD, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR APREMIOS ILEGALES Y VEJACIONES, PROLONGACIÓN INDEBIDA DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD. Así mismo, se imputo por INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO Público a los ex jefe y sub jefe de Policía, Aldo Soles y Natalio Ruiz, respectivamente.

En el parte aclara que, por tratarse de un delito menor, no se procedió al arresto de los ex titulares de la cúpula policial, trabajando bajo la previsión del artículo 304 del CPP o sea en libertad.

En total son 16 los policías, entre jefes y subalternos, y un personal del Departamento Contravencional en carácter de Jefe de Guardia, el Abogado Rafael Rubén Rodríguez.