Crimen de Jairo Salcedo: “Queremos que se sepa la verdad”

Jujuy al día® – Así lo manifestó en diálogo con nuestro medio Daniel Salcedo, padre del joven Jairo Salcedo, quien fue hallado sin vida en la madrugada del viernes luego de estar desaparecido varias horas.

Indicó que estima que su hijo no era amenazado y que aparentemente habría mostrado el automóvil dos veces a la misma persona.

Daniel Salcedo manifestó a JUJUY AL DÍA®, “queremos que se sepa la verdad. Conversamos con el Fiscal y el Ministro de Seguridad y nos han expresado que van a hacer todo para esclarecer el caso. Le solicitamos que esta investigación sea rápida”.

Señaló “no queremos venganza, solo que los autores estén donde tengan que estar para que no le vuelvan a hacer daño a nadie, solo queremos justicia”.

Nuestro medio consultó al padre del joven asesinado si sospechan de alguien y si su hijo fue amenazado, a lo que respondió “no descartamos nada, ni al más allegado o amigo. Queremos que salga la verdad”.

“Estoy seguro que no, me hubiera comentado si fue amenazado. Teníamos mucho contacto. Somos una familia muy unida, tanto es así que detectamos que estaba desaparecido porque lo llamamos ya que debía venir a comer y no atendía su teléfono”.

Indicó que “el último contacto fue cuando le dijo a su mujer que iba a mostrar el auto. Aparentemente a la misma persona le mostró el auto el martes y jueves”.

Para finalizar declaró “confió en la justicia, espero que no nos defraude”.