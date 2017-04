Carlos “Perro” Santillán: “la gente los conoce demasiado a los sindicalistas y dirigentes sociales que se han enriquecido”

Jujuy al día® – Carlos “Perro” Santillán, Secretario General del SEOM Jujuy, en el marco de la iniciativa que ha tenida la Comisión Directiva del sindicato donde ha solicitado al Estado provincial que les permita adherirse voluntariamente a la Ley de Ética Pública y presentar sus declaraciones juradas, se refirió en declaraciones a nuestro medio al sindicalismo “vitalicio” que hay en Jujuy, y a cómo para algunos dirigentes gremiales, y sociales, usaron a los sindicatos para enriquecerse. También habló sobre la necesidad del recambio de cuadros sindicales, sociales y hasta político, aunque en el caso gremial señaló que en eso mucho tienen que ver los afiliados.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Carlos “Perro” Santillán expresó “el compañero López fue el de la iniciativa y la comisión del sindicato vio con muy buenos ojos que presentemos todos nuestras declaraciones juradas de los bienes que tenemos, para que se sepa cómo entramos al sindicato para luego ver cómo nos vamos”.

“Esto tiene que ver con la transparencia y credibilidad, que por otra parte está muy cuestionada dentro de la sociedad y todo el mundo ve a los sindicalistas como ve a los políticos: piensan que llegan al sindicato para enriquecerse”.

“Hemos vistos muchos casos de sindicalistas donde ha pasado eso, pero no solo sindicalistas si no también dirigentes sociales, tenemos ejemplos de eso”.

Santillán expresó “no voy a hablar de eso, pero la gente los conoce demasiado a los sindicalistas, por eso decía hay sindicalista y dirigentes sociales que se han enriquecido, y políticos ni que hablar, se han asegurado ellos y su familia para el final de los días”.

Respecto a si espera que los demás sindicalistas de Jujuy acompañen su planteo y presenten sus DDJJ, el Secretario General del SEOM sostuvo que “no sé, eso depende de cada uno, nosotros vimos la necesidad de hacerlo y hemos estado de acuerdo toda la comisión directiva. Estamos preparando todo para hacer la presentación ante la Oficina Anticorrupción y a la Legislatura”.

También nuestro medio consultó al “Perro” Santillán si existe el sindicalismo “vitalicio” en la provincia, a lo que respondió “la verdad es que hay algunos sindicalistas que hacen mucho tiempo que están, en mi caso he vuelto luego de la muerte del compañero Bejarano y porque los municipales me pidieron que volviera, pero esté será el último periodo como sindicalista”.

Sostuvo que “tiene que haber renovación, como en todas partes, como también debe haber renovación de los políticos. Además los cargos no tienen que ser hereditarios, como pasa en la política. Debe haber una apertura, participación”.

Señaló que la falta de renovación de cuadros sindicales “depende de cada uno, pero depende de los afiliados, no solo del sindicalista, también de los afiliados que sepan que es buena la renovación y que sean otros los que dirijan”.

En relación a los afiliados explicó “hay un descreimiento que lleva a no participar, entonces se crea ese escepticismo muy grande y no es bueno. Además es político porque el no compromiso es político y uno viviendo en sociedad debe comprometerse porque vivir en sociedad significa preocuparse el uno por el otro”.