Educación en Jujuy: diputado sostuvo que el ausentismo docente también afecta la calidad educativa

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el diputado del bloque radical e integrante de la Comisión de Cultura y Educación de la Legislatura de Jujuy, Néstor Sanabia, se refirió a los factores que incidieron en los resultados de Jujuy en las evaluaciones de calidad educativa del “Operativo Aprender”, y señaló que uno de los factores también es el ausentismo docente y las medidas de fuerza.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Néstor Sanabia señaló “la prueba Aprender hay que tomarla como una herramienta para poder avanzar, no contra quien o los años anteriores sino para saber cómo estamos y ver que políticas aplicamos”.

“De lo que he visto, es preocupante en relación a la media del país ya que estamos más abajo por lo que tenemos que trabajar en conjunto para poder cambiarlo y no lo vamos a poder hacer solo con políticas educativa ni solo el Ministerio, sino entre todos, con los docentes, porque esto es un conglomerado”.

Respecto a los resultados, JUJUY AL DÍA® consultó si considera que el ausentismo y los paros docentes son uno de los factores que de alguna manera afectan a la calidad educativa. El legislador afirmó “sí, perjudica que un docente no vaya, también perjudica que el tema de la discusión de los salarios se politice mucho. Jujuy es distinto al país, acá hay mucho diálogo con los gremios pero muchas veces se amparan en la discusión nacional, que está muy dura, y a nivel nacional hacen tres paros, los docentes son compañeros y se adhieren pero terminan perjudicando”.

“También tiene que ver esto en la falta de expectativa, porque si no le dan buenas expectativas en general, el alumno no va a estudiar y eso produce muchos problemas”.

Agregó “para mi es preocupante lo que viene pasando y lo que pasó en general ya que el perjudicado por la falta de políticas educativas es el estudiantes y si no cambiamos o mejoramos esto tendremos una provincia de menor nivel educativo y eso es preocupante”.

Sanabia mencionó que “también está el tema del respeto al docente, hoy que un padre le vaya a reclamar a un profesor era algo que antes no pasaba. Hoy van con un abogado para que no le digan nada. Hay padres y chicos que no quieren tareas, padres que se quejan en las instituciones porque le dan tarea los fines de semana, esto no se daba y necesita de cambios profundos”.

El legislador mencionó que “hemos estado mejorando, por ejemplo con el boleto estudiantil gratuito, porque hay más alumnos que pueden ir tranquilos a la escuela. Los comedores donde antes se comía muy mal también eso ha cambiado y sirve para que un chico este mejor”.

“Hay capacitación a los docentes y eso es un puntapié. Debo resaltar que hay docentes, maestros y profesores que han tenido mucha vocación de trabajo, y muchas veces ellos han mantenido la educación en Jujuy. Hay docentes en el interior que van un lunes y trabajan hasta el viernes, vuelven a su casa recién los sábados. Por ejemplo en Palca de Aparzo hay un profesor que enseña a la mañana y como debe vivir ahí por las tardes da clases, talleres, dedica más horas, es importante resaltar eso porque no se paga esas horas extras, y lo que hace es muy valorable”.

Para finalizar, Sanabia manifestó “el ‘Operativo Aprender’ debe ser una herramientas y me hago una pregunta: ¿qué hubiera pasado si no se hubiera tomado esta evaluación?, hubiésemos seguido como estamos, por diez años más y estaríamos en un nivel muy preocupante. Pero ahora esta prueba será anual y el año que viene estaremos mejor”.