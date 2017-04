Dieron a conocer el nombre del nuevo jefe de policía de Jujuy que asumirá el lunes

Jujuy al día® – Tras las renuncias del jefe y subjefe de la Policía de Jujuy, Aldo Soles y Natalio Ruiz respectivamente, el Ministerio de Seguridad de la Provincia reveló hace instantes el nombre de quien estará al frente de la Jefatura policial.

Se trata del Comisario Mayor Ernesto Guillermo Corro, quien hasta la fecha cumple funciones como Coordinador General de Seguridad dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública.

El acto de asunción será el día lunes 24 del corriente en la Nueva Central de Policía, en horario a confirmar.

Posteriormente se daría a conocer el nombre de quien ocupará el cargo de Subjefe de Policía, quien todavía no fue designado.

El nuevo Jefe de Policía egresó de la Escuela de Cadetes en el año 1990, actualmente se encuentra en actividad, es docente en el Instituto Superior de Seguridad Pública y tiene una amplia trayectoria dentro de la institución policial. Además, se desempeñó como Director de Relaciones Públicas, Director de Prensa de la Policía y fue instructor en la ex Escuela de Policía y en la ex Escuela de Suboficiales.