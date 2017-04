Segura: la salida de Tinelli “no va a incidir en nada en lo que respecta al nuevo manejo de AFA”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el presidente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Pedro Segura, se refirió a la renuncia presentada días pasados por Marcelo Tinelli a su cargo de vicepresidente de Selecciones y Coordinador de Estatutos y Convenio de colaboración, y aseguró que era una salida anunciada.

Además se refirió a la nueva AFA encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y los beneficios que esto podría traer al futbol y clubes del interior.

En relación a la renuncia de Marcelo Tinelli, Pedro Segura sostuvo al diario JUJUY AL DÍA® que “era una cosa esperada, porque es un hombre que trabajó permanentemente en contra de quienes están manejando AFA hoy: Tapia, Angelici y compañía”.

“Era una decisión un poco anunciada que se iba a retirar y más aún cuando pasó lo de la semana pasada con el tema de Bauza, él entendía que debía seguir y la comisión que maneja AFA entendía que no. También se habló de un problema de salud, y lo reafirma el tema de que pidió irse 18 meses de San Lorenzo”.

Afirmó que esta salida “no va a incidir en nada en lo que respecta al nuevo manejo de AFA. Tapia tiene muy claras las cosas y sabe lo que tiene que hacer, y nosotros, el grupo del ascenso que trabajamos para poder cambiarle la cara a AFA, vinimos a demostrar que desde los clubes del interior podemos manejar una institución tan importante como AFA”.

Acerca de lo que significa este nuevo mandato de AFA para el fútbol, y los clubes del interior, como lo es el “Lobo jujeño”, Segura señaló “cuando decidimos apoyarlo, el ascenso y el interior, es porque estuvimos recorriendo el país, fuimos a varias reuniones en las ligas del interior y nuestra idea es potenciar las ligas del interior, sabemos que políticamente estas cosas se hablan y algunas veces la necesidad u otro impedimento hace que se pueda cambiar”.

Aseveró que “se va a potenciar al futbol del interior pero esto no se hace de un día para otro, va a pasar un tiempo, y estamos trabajando en diseñar los nuevos campeonatos, queremos trabajar no sobre la base del nuevo campeonato si no de 3 o 4 campeonatos, saber cuántos ascensos y descensos habrá, cómo vamos a manejar el campeonato que quedará manejado por AFA, el Nacional B que será la vedette de AFA”.

“Esperemos poder organizarlo para que podamos tener la posibilidad de lograr un gran campeonato federal, mejorado y con los recursos necesarios para que todos los clubes del interior podamos desarrollar un campeonato con tranquilidad y normalidad”.