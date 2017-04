Las Defensorías del Pueblo de Jujuy, Salta y Tucumán lograron que GASNOR mantenga el precio del gas durante la estacionalidad

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Defensor del Pueblo de Jujuy, Javier De Bedia, indicó que junto a sus pares de Salta y Tucumán, han logrado que la empresa que distribuye el servicio de gas domiciliario, no aumente las tarifas derivadas del escalonamiento que se da con un mayor consumo. Esto regirá de mayo a septiembre.

En torno a la tarifa de energía eléctrica, comentó que hay un decreto presidencial que congelo las mismas aunque se desconoce por el momento su aplicabilidad.

Al respecto, Javier De Bedia expresó que “conjuntamente con el Defensor del Pueblo de Salta, el doctor Zenteno y el Defensor del Pueblo de Tucumán, el Contador Juri, tuvimos reuniones con la gente de GASNOR y estos conectados con la gente del Ente Nacional, y hemos logrado que no se castigue el mayor uso de gas por estacionalidad en estas provincias que sufrimos un clima más duro que las provincias del centro del país”.

Explicó que este castigo se refería a que “cuando se consumía más de determinada cantidad de metros cúbicos (m3) se aplicaba una tarifa diferente y hemos logrado que la tarifa se respete y no va haber castigos por consumo mayores”.

“Esto quiere decir que si uno se pasaba de los 15 m3, por ejemplo, el m3 tiene un precio mayor de 1,70 pesos, en vez de 1,28 pesos, y esto regirá en la estacionalidad, de mayo a septiembre”.

En este sentido, JUJUY AL DÍA® consultó al Defensor del Pueblo de Jujuy, si sucederá lo mismo con la tarifa eléctrica, ya que muchos jujeños se han volcado a este servicio a la hora de calefaccionarse.

De Bedia sostuvo que “no, porque hay que tener en cuenta que hay un decreto presidencial el cual está congelando las tarifas”.

“Veremos cómo se va a aplicar y cuánto va a ser realmente las subas y los frenos que se darán en partir de ese decreto”.

Señaló que “aún no tenemos consultas ni denuncias porque la gente no empezó a consumir más electricidad porque no ha hecho tanto frio para que se justifique prender la calefacción, salvo en casos especiales”.