Arrestados tras sustraerle la camioneta a un amigo

Efectivos de la Brigada de El Carmen, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, el lunes último arrestaron a dos sujetos de 30 y 32 años de edad, inculpados de sustraerle la camioneta a un amigo, luego de concurrir a un local bailable de esa localidad. En consecuencia se logró recuperar el rodado en arterias de la ciudad de Perico.

En el marco de una denuncia radicada en la Comisaria Seccional 8, donde el damnificado un joven de 25 años de edad, puso en conocimiento que en fecha 16 de abril del corriente año, en horas de la madrugada asistió a un local bailable del barrio centro de El Carmen, junto a un amigo y una vez finalizado el evento se dirigieron en su vehículo particular marca Renault Kangoo, color plata, a la vivienda de otro individuo – conocido de su amigo – domiciliado en esa ciudad. Además en su relato dijo que se había quedado dormido y que al despertarse alrededor de las 11:00, no observó a ningún ocupante en el inmueble, por lo que al salir se dio con la novedad que su rodado no se encontraba.

En tal sentido los detectives luego de realizar distintas tareas investigativas, determinaron que el amigo tiene residencia en el barrio Parque Retorno de la ciudad de Perico, en tanto que el conocido de este domiciliado en el barrio Cooperativa (El Carmen).

Posteriormente una comisión de la brigada se trasladó a la ciudad de Perico, donde en inmediaciones de la Feria Mayorista se procede al arresto del amigo deshonesto y el secuestro del vehículo en cuestión.

En tanto que otros efectivos de la unidad especial, tras realizar vigilancia en la vivienda del otro sujeto lograron la aprehensión del mismo. Cabe acotar que los inculpados quedaron en calidad de arrestados por el delito de “Hurto calificado por el uso de llave verdadera” a disposición de la Fiscalía de Turno, mientras que el rodado quedo en calidad de secuestro preventivo hasta que se realicen las pericias de rigor.