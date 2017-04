Según experto: Lloverá hoy y nuevamente el fin de semana

“No se observa un aumento pero si concentración de las precipitaciones dentro del periodo que más precipita”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Rafael Hurtado, Titular de la Cátedra de Agro Climatología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, se refirió a las lluvias que azotaron nuestra capital, y señaló que las misma se han encontrado dentro de los parámetros normales de la época.

Además indicó que las condiciones climáticas que vivimos desde hace varios días continuarán hasta hoy, y nuevamente las lluvias volverían el fin de semana.

Al respecto, Rafael Hurtado mencionó “en San Salvador las precipitaciones no fueron tan intensas, estuvieron dentro de lo que es lo normal, y esta normalidad implica que estuvieron dentro de los valores promedios de una cierta cantidad de años, por ejemplo las precipitaciones de marzo son de 145 mm y las de abril son de 50 mm, esos son los valores medios”.

“No estuvimos muy alejados de esos valores pero si tuvimos muchos días con precipitaciones, pero las de marzo fueron de 155 mm versus 145 de valor medio, en este momento tenemos hacia el 17 de abril –por ayer- 27 mm precipitados sobre 45 mm que precipita en capital”.

Respecto a si hubo aumento en las precipitaciones año a año, Hurtado señaló “no se observa un aumento pero si concentración de la precipitación dentro del periodo que más precipita”.

Respecto a los efectos de los efectos climáticos globales y si los mismos afectan al clima, específicamente a las lluvias, en Jujuy, Hurtado señaló “siempre existen factores que modifican las precipitaciones en la provincia y en cada lugar de mundo, como por ejemplo lo que pasó en Ecuador, en el norte de Perú, en Colombia, donde las precipitación en un día estuvieron muy por encima de lo normal, es increíble pero lo que pasó cada uno de esos lugares fueron condiciones hasta locales”.

“En esos casos lo llamaron el ‘Niño costero’, pareciera que El Niño tiene la culpa de todo, cada vez que se produce un evento buscan decir que El Niño es el culpable de todo”.

En relación a lo que se espera durante los próximos días, el titular de la catedra de Agro Climatología, expresó “dentro del tiempo lo que se espera es que estos dos días –hasta hoy- sigan bajo están condiciones. No está tan frio, bajó la temperatura pero no podemos decir que existe, que hay, un frente frío, eso no está sucediendo, pero la lluvia hace pensar eso”.

“Se esperan precipitaciones para estos dos días, no para el miércoles, se espera para el fin de semana nuevamente posibles precipitaciones y eso va cambiando constantemente”.

JUJUY A DÍA® consultó si se esperaría, como años antes, el ingresó de olas polares a nuestra provincia.

Rafael Hurtado señaló “lo que sí puedo decir, es lo que se espera de acá a tres meses, de acuerdo a lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, señala que la temperatura estará por encima de lo normal, me refiero a la temperatura media y que las precipitaciones estén dentro de los valores normales”.