“Si las estadísticas muestran muchos casos es porque hay más visibilidad de algo que se naturalizó durante mucho tiempo, y son los abusos”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF), Ana Rodríguez, se refirió a algunos de los hechos de vulneración de derechos de los niños y adolescentes de Jujuy que muchas veces están mal relacionados a la cultura e idiosincrasia. Además aseguró que trabajan fuertemente en la educación y las familias para desterrar estas prácticas.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, la titular de la SeNAF, Ana Rodríguez, expresó “gracias a nuestro observatorio provincial tenemos números sobre casos de vulneración de derechos, son casos que no se ven tan seguidos, no digo que no se dan si no por ahí lo que hace falta a la comunidad es comunicar”.

En este sentido, se refirió a la parte cualitativa de estas estadísticas, expresando que “tenemos como mayor cantidad los conflictos intrafamiliares, por maltrato, por fugas de hogar, por violación y abusos es lo que menos hemos visto pero si se ve y estamos trabajando con Maternidad e Infancia de Salud porque hay un circuito y una trayectoria donde necesitamos saber mucho más de lo que le está pasando a nuestras adolescentes”.

“No le tenemos miedo a las estadísticas porque si muestran muchos casos es porque hay más visibilidad de algo que se naturalizó durante mucho tiempo y son los abusos”.

Explicó “los abusos en la zona de Quebrada y Puna muchísima veces se los nombró como cultural, donde un papá, tío o hasta un hermano mayor iniciaba a una niña de 11, 12, 13 años en la vida sexual como un ritual de iniciación para ser mujer”.

“A eso se lo llamaban cultura, y no es cultura, es un abuso sexual”, afirmó.

“Esto hay que hablarlo, contarlo y tenemos para eso una línea, la 102 , las 24 horas del día, los 365 días de año, donde un niño o niña puede hablar de las cosas que le pasan”.

Respecto a la vulneración de otros derechos, como los que se ven afectados con la explotación laboral de los menores, Rodríguez señaló “lo tenemos hasta regionalizado porque comienza en la parte de lo que es el tabaco, ahí comenzamos a verlo, pero hay una particularidad en Jujuy: se está tomando conciencia, y a los niños y niñas se los está llevando a los Centro de Desarrollo Infantil para prevenir estos espacios de trabajo”.

“Sabemos que necesitamos trabajar pero estos espacios son de cuidado y protección de niños y niñas, y están en toda la provincia. De hecho la SeNAF y el Ministerio de Desarrollo Humano están fortaleciendo todos los espacios de primera infancia para prevenir esto”.

Acerca de los trabajos que realizan para contrarrestar estas vulneraciones, Rodríguez señaló “las estructuras sociales son más complejas de poder desestabilizar este tipo de justificativo a través de lo cultural”.

“Para ello hemos implementado talleres de escuela de crianza en estos espacios donde van profesionales a trabajar con madres, padres, tíos, abuelos, primos, quien esté a cargo de los niños, y trabajan estas matrices que están totalmente anidadas, rígidas y si se puede, estoy segura, por eso desde Nación y provincia pusimos hincapié en la primera infancia porque queremos generaciones saludables”.