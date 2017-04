“Observamos que estaba de moda diagnosticar autismo” en Jujuy

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Rosana López y Gabriela Moreno, directoras de los centros terapéuticos SENTIR IV y SENTIR I, de la fundación SENTIR de Jujuy, se refirieron a diversos temas relacionados a las personas que padecen de trastornos del espectro autista, entre ellos la falta de estadísticas sobre la cantidad de jujeños que tiene esta discapacidad, el aumento en la detección temprana de los casos y al rol de la sociedad que cada vez se vuelva más inclusiva.

En relación a la cantidad de personas que padecen los trastornos del espectro autista en Jujuy, Rosana López expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “a nivel provincial no hay un sistema estadístico que determine o haya determinado la cantidad de personas con este trastorno del espectro autista”.

“Se hizo en el 2010- 11 pero de personas con discapacidad, pero hablamos de hipoacúsicos, con disminución visual, de todas las discapacidades pero no específicamente de autismo”.

Respecto a la detección temprana de los casos, López indicó “por ahí lo que observamos fue que estaba de moda diagnosticar autismo, desde hace dos años se empezó a hablar de trastorno de espectro autista porque es muy amplio y abarca bastantes conductas que se clasificaban en el trastorno generalizado de desarrollo pero en la nueva clasificación ya no es así”.

“Es necesario poder realizar capacitaciones que tienen que ver con la adecuada evaluación para el adecuado diagnóstico, porque un niño que no hable no significa que tenga autismo, que una persona no se comunique no significa que tenga autismo, que una persona que no le gusta el contacto corporal o que se fije con ciertos objetos, esas conductas no significan que determinaran que será un niño con este trastorno. La evaluación va más allá de una simple descripción de conducta”.

Agregó “a partir de la difusión, que hace al conocimiento, hay más profesionales que pueden realizar las intervenciones tempranas y lo que creo, y es personal mi idea, que los médicos pediatras deberían realizar mayores capacitaciones respecto a las evaluaciones que tiene que hacer cuando hay algún signo o característica, cuando la madre, un familiar o un cuidador ve en un niño conductas atípicas”.

“Es muy importante hacer una intervención temprana, y creo que es necesarios que los médicos pediatras puedan tener más información sobre el trastorno del espectro autista porque no es como, por ejemplo, el Síndrome de Down, donde sabe que hay una alteración cromosómica; el autismo se da a nivel conductual”.

Por su parte, Gabriela Moreno se refirió a los tratamientos y a las formas de abordar a las personas con estos trastornos del espectro autista. Expresó “existen distintos tipos de abordajes, especialmente SENTIR trabaja todo lo que es un abordaje educativo terapéutico y se aplican diferentes metodologías, y una de las bases con las que trabajamos es el método o técnica cognitivo conductual, para que los chicos logren adquirir una mayor organización, estructuración, hábitos como también trabajar la flexibilidad ante el cambio de contexto y situación”.

“Hay otros abordajes por medio de comunicadores lo que facilita que los niños que tienen esta discapacidad puedan comunicarse con la sociedad mediante imágenes e incluso evita que los niños adquieran ciertos tipos de crisis porque se va anticipando mediante imágenes los diferentes acontecimientos de su vida diaria”.

JUJUY AL DÍA® consultó a la Directora de SENTIR I si cree que Jujuy está atrasado respecto a estos tratamientos en relación a otras provincias argentinas, quien respondió que “no estamos atrasados, la verdad que la Fundación SENTIR lo que logra año a año y lo que busca es la capacitación continua de todo el personal, y estuvieron viajando a Buenos Aires, a Chile, para estar acorde a un abordaje a nivel mundial”.

Acerca de la mirada de la sociedad para con las personas, en especial niños, con estos trastornos del espectro autista, Moreno comentó “se está observando que la sociedad, en cuanto a la mirada, ya no es tan rigorosa como antes cuando un niño tenía una crisis o una conducta no esperada en una sociedad ‘normal’, y hoy la gente actúa de manera diferente, cuando antes se aislaba o lo mirada de reojo. Hoy se conoce más y al difundirse el concepto del trastorno del espectro autista, se comprenden ciertas situaciones”.

“Sin embargo tenemos una sociedad dividida, una parte que si está aceptando el tema de la inclusión de las personas con discapacidad y otras personas que aún están en la negación”.

Por ello, Moreno señaló que “debemos trabajar con estas personas mediante la difusión, el acercarnos, que los niños que están dentro de la Fundación SENTIR expongan, transmitan, participen en los eventos que se organizan con la provincia y de esta manera se podrá trabajar con la sociedad”.