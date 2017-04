“Hay que indagar sobre la existencia de las supuestas irregularidades en la ejecución de obra que son financiadas y las tres empresas mencionadas”

Jujuy al día® – En una entrevista exclusiva con nuestro medio, el titular de la Oficina Anticorrupción (OA) de Jujuy, Joaquín Millón Quintana, se refirió a las actuaciones que han derivado tras hacerse público un audio donde una persona se arroga facultades para “desaparece” expedientes de obras públicas. Aseguró, además de realizar la denuncia por estos hechos, que si se debe investigar los expedientes de la obra pública de años anteriores lo deberán hacer.

Al respecto, Joaquín Millón Quintana expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “lo que estamos haciendo desde la Oficina es tratar de comprobar la verosimilitud de esa supuesta conversación entre quien se arroga las facultad de archivar o retener determinados expedientes que tendrían ciertas irregularidades con un dictamen previo de un funcionarios de infraestructura”.

“Se trata supuestamente de una empresa local, Inber, y esta persona, lo que es importante destacar, no sabemos si es funcionario, agente público, o si está encomendado por algún funcionario o se está arrogando alguno de estos caracteres, y es quien le requiere a un representante o sujeto vinculado a esta empresa haga una oferta por 4 expedientes que presentarían irregularidades en la ejecución de obras”.

Agregó que “desde la OA, en tanto el audio tomó estado público, hemos iniciado un expediente cuya primer medida es presentar una denuncia penal ante el Fiscal de turno para que se indague sobre la verosimilitud de este audio y de la responsabilidad que tendría el sujeto que dice tener esta facultad sobre los expedientes, lo cual es relevante porque no sabemos si se trata de un funcionario público, de un sujeto enviado por un funcionario o es una personas que se vale de una influencia mentida para coaccionar al empresario”.

Sostuvo que “de todas maneras, se habla en este audio, dándolo por bueno, de irregularidad vinculadas no solo a la empresa Inber si no a dos empresa: una a cargo de una tal ‘Guillo’ y un tal ‘Horacio’. De acuerdo a las indagaciones de esta Oficina podría tratarse de la empresa constructora Fiad y por otra parte se habla de un tal Felipe Huésped que de acuerdo a las averiguaciones tendría una empresa”.

“Independientemente de la responsabilidad que puedan tener el supuesto funcionario que exige esta dadivas o esta persona que dice tener la facultad de impedir el tránsito a los expedientes, o hacerlos desaparecer, como dice el audio, hay que indagar sobre la existencia de las supuestas irregularidades en la ejecución de obra que son financiadas y las tres empresas mencionadas, son empresas conocidas en la industria local”.

En este sentido JUJUY AL DÍA® consultó al titular de la OA si a raíz de este caso sería necesario realizar una auditoría sobre la obra pública y sus expedientes de esta y la anterior gestión de gobierno, a lo que sostuvo “me parece que primero tenemos que determinar si el audio es cierto o no y qué hay detrás de este audio, por eso la OA va a requerir estos expedientes para determinar que transito tuvieron en las distintas dependencias del Estado, Ministerio de Infraestructura, Secretaria de Tierras y Viviendas, Fiscalía de Estado, y determinar si existen estas irregularidades de las que se hablan en ese audio”.

“Independiente de ello, el flujo de trabajo de la OA es alto, pero si es necesario una auditoria de los expedientes hacia atras la deberemos llevar adelante y constatar a su vez, y esto es muy importante, la posible responsabilidad de los funcionarios públicos firmantes de esas obras tanto de los avances, de los pagos, etcétera”.

A raíz de estos hechos, este diario consultó al titular de la OA si la corrupción está arraigada en nuestra sociedad y porqué es tan difícil combatirla para erradicarla. Señaló que “la OA es un organismo nuevo que viene a dar respuesta a un clamor popular, no solo a nivel local si no nacional e internacional, y la existencia de estas agencias especializadas en casos de corrupción obviamente tienen un trabajo arduo y la intensidad del trabajo dependerá del contexto. Es muy difícil hablar, sin un trasfondo empírico, para mí, para que pueda ayudar a decir cuan enraizada está la corrupción en nuestras prácticas colectivas”.

“Lo que si observamos es que no podemos pensar que la sola existencia y creación de la OA va a terminar con la corrupción o lograr inmediatamente la corrupción cero”.

Agregó “la OA tiende a fortalecer las instituciones a través de bajar los índices de corrupción y esto no implica que no puedan existir funcionarios del gobierno actual y del anterior, o agentes públicos que incurran en actos de corrupción. Lo que la Oficina intenta hacer es generar contextos o prácticas menos corruptas, la sola existencia ya genera desincentivos en los operadores públicos y el audio, si fuese cierto, da una buena idea acerca de los efectos positivos que está arrojando la creación de la OA, no solo en los funcionarios públicos si no en la ciudadanía toda y en los particulares que se vinculan al Estado como es el empresariado”.

“Lo que estamos tratando de hacer es crear mayor institucionalidad es decir fortalecer la idea de un gobierno de leyes y no de hombres y esta es una de las mayores apuestas de la OA”.

Millón Quintana expresó “por eso lanzamos un excelente producto a la ciudadanía, en Jujuy lo vivimos en carne propia, a mayor corrupción hay menos derechos que se realizan, lo vimos en el caso de las viviendas, en el ISJ”.

“Hay menos desarrollo o posibilidad de desarrollo porque ante condiciones de mercado corruptas los agentes privados que tiene que interactuar entre sí y con el Estado, tienen mayores desincentivos para pensar a largo plazo y para invertir en una provincia”.

Mencionó que “OA lo que intenta hacer es tratar de hacer un contexto de mayor beneficio colectivo y esto incluye la posibilidad de distintas empresas puedan confiar en invertir en Jujuy”.