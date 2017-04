Jujuy al día® – En el marco de la celebración de las Pascuas, nuestro medio entrevistó al Párroco de la Iglesia Catedral, Padre Manuel Alfaro, quien brindó un mensaje para la población de Jujuy por esta nueva celebración de las Pascuas y en este domingo de Resurrección resaltando la importancia de volver nuestra mirada a Dios y a nuestros hermanos.

En declaraciones a JUJUY AL DÍA®, el Padre Manuel Alfaro manifestó “el pueblo de Jujuy es evidentemente creyente y vive intensamente su fe. Es un reservorio que tenemos en el NOA donde la gente se va volcando a poder vivir, por ejemplo, la experiencia con la Virgen de Punta Corral que es multitudinaria, tanto por Tumbaya y Tilcara, ahí cada uno, desde sus comunidades parroquiales va viviendo los distintos momento de la Semana Santa que propone cada comunidad en su sector, barrio o ciudad”.

“La Semana Santa está metida en el corazón de cada jujeño y de todos los que visitan Jujuy, van renovando la vida de la fe a través de la confesión, a través de cada Eucaristía y sobre todo buscando un signo, el signo de la esperanza y de la paz para seguir retomando el camino de cada día”.

El Párroco de la Iglesia Catedral expresó “me parece que el hombre debe volver su mirada a Dios porque cuando el hombre se mira a si mismo se va endiosando, debemos tomar lo que dice el Papa, tenemos que considerar al otro como un hermano y la vida del otro como un regalo para uno”.

“Lo que está pasando en el mundo es eso, mirarse uno mismo nada más y considerar que uno solo es importante y me olvido de mi hermano, de los enfermos, de los jóvenes, de la familia, de los más necesitados, tenemos que buscar a Dios en las pequeñas cosas de cada día”.

Agregó “a nivel mundial, en forma de globalización, se está perdiendo la idea de Dios y se lo está matando de alguna manera y no se recobra el sentido de la vida de cada persona”.

Para finalizar, JUJUY AL DIA consulto al Párroco de la Iglesia Catedral si comparte lo manifestando por la Conferencia Episcopal Argentina, que en su mansaje de Pascuas, criticó al gobierno nacional. El Padre Manuel Alfaro respondió “totalmente, porque la voz de los Obispos de la Conferencia Episcopal Argentina es la voz del pueblo de Dios, de alguna manera se está reflejando lo que la gente está viviendo en nuestra patria”.

“Hay una cosa muy importante que el presidente de la Conferencia decía, queremos ser Nación, pero no una Nación enfrentada, cuando se hace una crítica es para bien, se hace una conciencia crítica, porque otra cosa es ser criticones de todo lo que se hace”.

Añadió “queremos una Nación donde la gente tenga seguridad, trabajo, bienestar, sepa vivir de una manera digna, no de una manera solemne si no digna y eso es una tarea de todos, no solo de los políticos, todos hacemos política de alguna manera pero tenemos que iluminar con la palabra de Dios para que se vuelva a reflotar este sentido de fraternidad y hermandad”.