Plan de recuperación del espacio público: erradicaron estructuras de vendedores de la Santiago del Estero

Jujuy al día® – Dando cumplimiento a la política de recuperación del espacio pública establecido por el intendente “Chuli” Jorge, el miércoles pasado, inspectores de la Dirección de Control Comercial dependiente de la Secretaria de Gobierno concretó la remoción de estructuras y elementos de vendedores enclavados en calles y veredas Santiago del Estero que perturbaban el tránsito peatonal en el sector de la Ex Terminal de Ómnibus.

Tras el operativo el Dr. Gastón Millón titular de la Secretaria de Gobierno y Maximiliano Quiroga subdirector de Control Comercial, brindaron un pormenorizado informe expresando, “el tema de la liberación de la calle Santiago del Estero y la prohibición de la venta de ropa de la vía pública fue una primera etapa” y admitieron que “todavía resta mucho por ordenar el espacio público”.

“Por lo pronto, más allá de que hemos arrancado con el tema de la limitación de horario del expendio de comida en la calle, que no pueden realizarse fueras de las 12 a 15 y después de las 20 horas, existe una línea que hemos bajado hace meses que no puede abandonarse en la vía pública carros de ventas, ni estructuras no autorizadas; se notificaron a los propietarios, se habló personalmente con sus dueños y el martes se realizó un operativo de remover todo estos elementos que estaban en las calles”, enfatizó Millón.

El secretario Gobierno consideró, “el operativo se concretó con la necesidad del ordenamiento del espacio público y por el reclamo de muchos vecinos, porqué había muchos vendedores que proceden a dejar los carros y otros elementos que usan para la venta de sus productos en la calle para seguir con sus rutinas, perturbando la transitabilidad del peatón”.

En tanto Maximiliano Quiroga precisó que, “durante el operativo de erradicación de estructuras de vendedores en la calle se labraron 10 actas de infracción y decomiso de elementos entre ellos mesas, carros y también se incautó cede “truchos””.

“El control en el sector de la Vieja Terminal, se va a mantener en forma permanente en el marco del plan de reordenamiento del espacio público y vamos seguir con este plan en toda la ciudad”, acotó.

Situación en calle Belgrano

Por otra parte Millón se refirió a los “manteros” y vendedores que ocupan la peatonal y calle Belgrano enfatizando que, “esto no es algo normal y natural, esto fue una movida política hasta publicitaria diríamos por parte de la Corriente Económica Social avalada por el SEOM, que decidieron hacer visible su protesta instalándose de manera ilegal y ocupando espacio público sobre la peatonal y otros sectores de la calle Belgrano”.

“Quiero informar-continuó-, que hemos llegado a un acuerdo ofreciéndoles lo mismo que se ofertó a todos los vendedores ambulantes que es la relocalización en un predio privado, que ya consiguieron, se les va a dar apoyo además de la habilitación correspondiente por seis meses y se aceptan la ubicación se les habilitará la feria también”.

“Sí llevan adelante venta de productos autorizados, van a tener permisos para ocupar distintos lugares en la vía pública siempre y cuando cumplan con las ordenanzas”, añadió.

“Nosotros siempre buscamos el diálogo, diálogo ha sido cortado muchas veces por distintos accionar de este grupo, el martes hubo operativo decomiso en el Puente Lavalle, en donde vendedores alegaron que hubo violencia, a ellos les pido que pongan la denuncia correspondiente, porqué nosotros no vamos a proteger a nadie que hayan violado la ley. Pero quiero que tengan en cuenta que los que estaban violando la ley son ellos, al instalarse en lugares prohibidos”, concluyó.