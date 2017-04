La UNJu emitió un comunicado respecto a los hechos ocurridos en la facultad de Ciencias Agrarias

Jujuy al día® – En un comunicado conjunto, firmado por los Decanos de las facultades de Jujuy, y el Rector de la UNJu, manifestaron su repudio contra los hechos ocurridos en la facultad de Ciencias Agrarias.

El comunicado manifiesta que “ante los hechos ocurridos en la Facultad de Ciencias Agrarias, que terminaron con la detención ilegal y arbitraria de los estudiantes y referentes del claustro estudiantil Joaquín Quispe e Ignacio García, expresamos”:

“Que la actividad de bienvenida organizada tenía autorización de la Facultad de Ciencias Agrarias y que es una más de las tantas actividades que se realizan desde la creación de esta Casa de Estudios”.

“El operativo realizado fue a todas luces ilegal pues no respetó lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 24.521 de Educación Superior que determina: “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida””.

“La actitud de la fuerza policial fue un claro atropello a toda la comunidad académica de la Universidad Nacional de Jujuy, cuna de propuestas, ideas, y debates en el marco de la libertad de cátedra y la autonomía universitaria”.

“La prepotencia y arbitrariedad con la que actuó la fuerza policial representa, muy especialmente, una gravísima actitud de amedrentamiento hacia los jóvenes universitarios y sus instituciones”.

“Condenamos el maltrato físico a los estudiantes, constatado y denunciado formalmente”.

“Refutamos las explicaciones esgrimidas por las autoridades policiales por cuanto no se actuó conforme a derecho, porque los registros audiovisuales existentes y las declaraciones de los propios estudiantes confirman que las detenciones no fueron en la calle, que existió un operativo desmedido y que el ingreso al predio de la Facultad de Ciencias Agrarias se realizó forzando la puerta de acceso sin orden de un juez o solicitud de autoridad competente”.

“Las adhesiones y muestras de solidaridad expresadas en todo el país y América Latina confirman la gravedad de los hechos, pese a que algunos sectores aún intentan instalar la idea de “simple controversia” o bien estigmatizar y desacreditar a los estudiantes universitarios”.

“Por todo ello, las autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy manifestamos nuestro absoluto repudio, dejando expresamente planteada nuestra preocupación por los hechos ocurridos, exigiendo las explicaciones correspondientes para que no se vuelvan repetir estas acciones y renovando nuestro compromiso con una sociedad libre, justa, inclusiva y fortalecida por la defensa irrestricta de los derechos más elementales”.

El comunicado, enviado desde prensa del rectorado, está firmado por Rodolfo Tecchi, Rector; Mario Bonillo, Decano Facultad de Ciencias Agrarias; María Rosa Grisolía, Decana Facultad de Ciencias Económicas; Ricardo Slavutsky, Decano Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales; y Gustavo Lores, Decano Facultad de Ingeniería.