Desde el Instituto de Seguros de Jujuy desmienten problemas con las prestaciones

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Presidente del Instituto de Seguros de Jujuy, Pablo Perovic, desmintió distintas versiones que hablan de problemas con los prestadores que habrían derivado en falta de prestaciones y aseguró que está garantizado el pago como así también la atención de los afiliados, y señaló que las acusaciones pueden tener un tinte político.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Pablo Perovic expresó “hay situaciones que son del día a día que resolvemos permanentemente, otra que no son tan diarias pero son de fondo. En ese sentido, los primeros días de gestión tuvimos inconvenientes del tipo administrativo que lo supimos subsanar rápidamente pero llevaron a que tengamos que posponer dos días la fecha de pago a algunos prestadores, pero se subsanó y continúan con las prestaciones normales”.

“Pero algunos intentaron mezclar cuestiones políticas con las cuestiones operativas y servicios, pero está garantizada las prestaciones para todos los afiliados y está garantizado el pago a los prestadores. Estamos en conversaciones con ellos y la verdad aparecieron algunos comentarios y rumores que en algunos medios se pudieron ver, que no están vinculados ni tienen asidero sobre la realidad, son rumores”.

Perovic afirmó “desmiento taxativamente todo esto, el Instituto está muy bien en ese sentido y seguiremos dándoles a los afiliados las prestaciones”.

“Inclusive en algunos medios surgió, por algún error involuntario quiero imaginar, que además de ser presidente del ISJ era secretario del Colegio Médico de Jujuy, lo que es mentira, nunca tuve vinculación con el Colegio ni otra institución médica a nivel gerencial, puede haberse debido a que un médico del mismo apellido en un cargo pero no tengo ningún tipo de vínculo con él”.

Agregó “imagino que fue un error involuntario y que quien lo citó lo corregirá para no generar suspicacia en la población”.

Consultado sobre si considera que estas versiones fueron algún tipo de “ataque” político, el Presidente del ISJ respondió “hay errores que son muy groseros para pensar que son involuntarios. Seguramente hay un trasfondo político. Pienso eso porque personalmente no tengo enemistad con nadie, pero estoy cumpliendo un rol dentro de este gobierno, y lo que pasó son mecanismos no son válidos, para mí, al hablar sobre cuestiones que no están chequeadas y que no están vinculadas a la verdad porque la verdad es absolutamente distinta”.

“Es probable que tengamos algunas cuestiones más el resto del año porque estamos en la postrimería de una situación electoral, pero le pido tranquilidad a los afiliados porque está garantizada la cobertura. No caigamos en estos juegos que no tiene que ver con la realidad, menos vinculadas a la salud. Uno no puede estar jugando con esto”.